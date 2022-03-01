Повітряна тривога для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Украинский
Разработчик:
Категории:Ньюс ридеры, новости - другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9 Мб
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Повітряна тривога (воздушная тревога) - мобильное приложение, которое в реальном времени предупреждает о начале и окончании воздушных ударов по территории Украины либо каких-либо других серьезных событиях в вашем городе (населенном пункте).

Приложение включает на максимальную громкость динамики вашего смартфона (планшета), чтобы вы не пропустили предупреждение о начале (окончании) воздушных ударов либо другого чрезвычайного события.

Список городов и областей постоянно расширяется.

ВНИМАНИЕ! В операционной системе Андроид страна по умолчанию должна быть выбрана УКРАИНА.

Вот список областей, которые доступны на данный момент (список постоянно расширяется):

  • Вінницька
  • Волинська
  • Донецька
  • Закарпатська
  • Київська
  • Львівська
  • Полтавська
  • Рівненська
  • Харківська
  • Херсонська
  • Хмельницька
  • Чернівецька

Слава Украине!!!

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