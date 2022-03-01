Повітряна тривога для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Украинский
|Разработчик:
|Ajax Systems Inc
|Категории:
|Ньюс ридеры, новости - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9 Мб
|СКАЧАТЬ
Повітряна тривога (воздушная тревога) - мобильное приложение, которое в реальном времени предупреждает о начале и окончании воздушных ударов по территории Украины либо каких-либо других серьезных событиях в вашем городе (населенном пункте).
Приложение включает на максимальную громкость динамики вашего смартфона (планшета), чтобы вы не пропустили предупреждение о начале (окончании) воздушных ударов либо другого чрезвычайного события.
Список городов и областей постоянно расширяется.
ВНИМАНИЕ! В операционной системе Андроид страна по умолчанию должна быть выбрана УКРАИНА.
Вот список областей, которые доступны на данный момент (список постоянно расширяется):
- Вінницька
- Волинська
- Донецька
- Закарпатська
- Київська
- Львівська
- Полтавська
- Рівненська
- Харківська
- Херсонська
- Хмельницька
- Чернівецька
Слава Украине!!!
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