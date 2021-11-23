Новости России и мира для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8.1.11339 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|VK.com
|Категория:
|Ньюс ридеры, новости
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14,17 Мб
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Новости России и мира - мобильное приложение, с помощью которого можно удобно читать актуальные новости России, Украины, Белоруссии, Казахстана - СНГ и ближнего зарубежья. Кроме того программа предлагает прогноз погоды и курсы валют, а также ТВ-программу. Имеются мгновенные уведомления, присутствует возможность загрузить новости, чтобы читать их оффлайн в дороге на работу, сохранять интересные статьи в "Избранное", чтобы иметь важную информацию под рукой.
Ключевые особенности приложения:
- Персональная лента новостей отображается в соответствии с вашими настройками: политика, экономика, наука, культура, спорт или hi-tech.
- Объективный взгляд на события: статьи из разных источников позволят составить полное и непредвзятое мнение о происходящем.
- Виджеты, с возможностью настроить под свои предпочтения цвет, прозрачность и размер.
- Ночной режим: выберите темную тему для чтения ночью.
- Актуальность: новые статьи появляются каждый час, чтобы держать вас в курсе развивающейся ситуации.
- Настройка рубрик для бокового меню.
- Настройка шрифта: увеличьте или уменьшите шрифт для комфортного чтения и отрегулируйте яркость экрана.
- Прогноз погоды, ТВ программа, курсы валют и цены на нефть.
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Admin
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