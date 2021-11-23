Новости России и мира для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8.1.11339 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Ньюс ридеры, новости
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14,17 Мб
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Новости России и мира - мобильное приложение, с помощью которого можно удобно читать актуальные новости России, Украины, Белоруссии, Казахстана - СНГ и ближнего зарубежья. Кроме того программа предлагает прогноз погоды и курсы валют, а также ТВ-программу. Имеются мгновенные уведомления, присутствует возможность загрузить новости, чтобы читать их оффлайн в дороге на работу, сохранять интересные статьи в "Избранное", чтобы иметь важную информацию под рукой.

Ключевые особенности приложения:

  • Персональная лента новостей отображается в соответствии с вашими настройками: политика, экономика, наука, культура, спорт или hi-tech.
  • Объективный взгляд на события: статьи из разных источников позволят составить полное и непредвзятое мнение о происходящем.
  • Виджеты, с возможностью настроить под свои предпочтения цвет, прозрачность и размер.
  • Ночной режим: выберите темную тему для чтения ночью.
  • Актуальность: новые статьи появляются каждый час, чтобы держать вас в курсе развивающейся ситуации.
  • Настройка рубрик для бокового меню.
  • Настройка шрифта: увеличьте или уменьшите шрифт для комфортного чтения и отрегулируйте яркость экрана.
  • Прогноз погоды, ТВ программа, курсы валют и цены на нефть.
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