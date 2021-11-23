Новости России и мира - мобильное приложение, с помощью которого можно удобно читать актуальные новости России, Украины, Белоруссии, Казахстана - СНГ и ближнего зарубежья. Кроме того программа предлагает прогноз погоды и курсы валют, а также ТВ-программу. Имеются мгновенные уведомления, присутствует возможность загрузить новости, чтобы читать их оффлайн в дороге на работу, сохранять интересные статьи в "Избранное", чтобы иметь важную информацию под рукой.

Ключевые особенности приложения: