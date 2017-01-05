Скачать Яндекс.Браузер
SofaScore для Android

SofaScore 5.32.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание SofaScore 5.32.1 для AndroidОписание   Скачать SofaScore 5.32.1 для AndroidСКАЧАТЬ (17,75 Мб) Скриншоты SofaScore 5.32.1 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика SofaScore 5.32.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о SofaScore 5.32.1 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.20 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SofaScore - отличное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое позволяет пользователю следить за событиями из мира спорта в режиме реального времени. Доступно большое количество видов спорта, причем как популярных (футбол, хоккей, баскетбол, теннис, гандбол, волейбол, снукер и пр.), так и не такие популярные, но тем не менее имеющие своих болельщиков и поклонников дартс, водное поло и т.п.

В имеющихся в приложении видах спорта представлено множество всевозможных турниров, также присутствует возможность сортировки по странам. Так к примеру, футбольный болельщик при помощи SofaScore может просматривать все матчи сезона интересующей его команды, посмотреть таблицу в реальном времени, а также увидеть список лучших бомбардиров или ознакомиться с подробной статистикой матча любимой команды. Присутствует система push-уведомлений, благодаря которой пользователь сможет не пропустить важные спортивные события.

Скриншоты SofaScore:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 844
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
 Программа SofaScore отмечена редакцией SoftPortal.comВирусов нет в SofaScore 5.8.5 (15 Сентябрь 2015)

Отзывы о программе SofaScore

Admin

Отзывов о программе SofaScore 5.32.1 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

SofaScore

SimCity BuildIt

X-plore

Герои Стихий

Battery Doctor

BlaBlaCar

World of Tanks Assistant

FBReader

Temple Run 2

World of Tanks Blitz

King of Thieves

TripAdvisor

Sonic Dash

Avast Mobile Security & Antivirus

Clean Master

Fruit Nibblers

Фотосканер

GPS status

MAPS.ME

Yahoo Погода

 
 