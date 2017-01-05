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SimCity BuildIt для Android

SimCity BuildIt 1.16.7.52704 для Android

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Описание SimCity BuildIt 1.16.7.52704 для AndroidОписание   Скачать SimCity BuildIt 1.16.7.52704 для AndroidСКАЧАТЬ (92,93 Мб) Скриншоты SimCity BuildIt 1.16.7.52704 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика SimCity BuildIt 1.16.7.52704 для AndroidСтатистика   Отзывы о SimCity BuildIt 1.16.7.52704 для AndroidОтзывы (3)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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SimCity BuildIt - один из самых популярных градостроительных симуляторов для Android. Вы начинаете игру в должности мэра небольшого поселка, и Ваша задача превратить его в крупнейший и процветающий мегаполис.

Все начинается с прокладывания дороги от ближайшей трассы, чтобы в будущий город смогли как то добраться потенциальные жители, а затем Вы погружаетесь в пучину забот любого градоначальника, как например постройка жилья и его постоянное улучшение, возведение инфраструктуры, обеспечение жителей водой и электроэнергией, постройка заводов и магазинов, благоустройства территории, разбивка парков и многое другое.

Следует очень внимательно следить за настроениями населения и вовремя реагировать на решение насущных вопросов. Разрастающийся город будет требовать больше электричества, жилых мест, канализации, поэтому будет постепенно расширяться и Ваш инструментарий. Вас будет беспокоить вопросы экологии, костью в горле станут автомобильные пробки, голова будет постоянно забита проблемами приобретения стройматериалов и прочими вопросами снабжения, в общем легкой жизни ждать не стоит.

Кроме этого можно посещать города своих друзей, устраивать с ними торговлю различными товарами, а также имеется возможность разблокировать уникальные здания, как например Бин Бен или Триумфальная Арка.

Что нового в SimCity BuildIt 1.16.7.52704 для Android?
  • Мы рады представить вам клубы мэров, с помощью которых вы можете: вступать в клубы на острове Клуба мэров, что позволит вам объединиться, общаться и торговать с другими мэрами; стать президентом клуба, пригласить в него до 25 мэров, и диктовать в нем свои правила; общаться с членами клуба и устанавливать связи; торговать ресурсами с другими участниками и работать сообща, чтобы построить города вашей мечты.
Скриншоты SimCity BuildIt:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 2 846
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
 Программа SimCity BuildIt отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе SimCity BuildIt

rich про SimCity BuildIt 1.7.8.34921 для Android [23-11-2015]

На дорогах нету освещении?
До обновлении а***тельно было
После обосрали!!:(:(:(
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Алексей про SimCity BuildIt 1.5.7.31127 для Android [19-08-2015]

Это ху...а не запускается.
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sasha про SimCity BuildIt 1.2.23.20736 для Android [18-02-2015]

Ne zapuskaetsakj!?!?
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