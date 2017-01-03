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Abelssoft CheckDrive для Windows

Abelssoft CheckDrive 2017 1.13

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Описание Abelssoft CheckDrive 2017 1.13Описание   Скачать Abelssoft CheckDrive 2017 1.13СКАЧАТЬ (3,07 Мб) Скриншоты Abelssoft CheckDrive 2017 1.13Скриншоты (4)   Статистика Abelssoft CheckDrive 2017 1.13Статистика   Отзывы о Abelssoft CheckDrive 2017 1.13Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Abelssoft CheckDrive - инструмент для проверки жестких и съемных носителей на наличие ошибок и битых секторов. Поддерживается работа как с обычными HDD-накопителями, так и современными SSD. Программа проста в использовании, но вместе с тем достаточно наглядно показывает состояние носителя.

После установки, Abelssoft CheckDrive просканирует систему и выявит все подключенные в настоящее время жесткие дисковые носители. Выбрав любой из них, Вы запустите проверку на ошибки. Программа работает достаточно быстро, поэтому уже через несколько секунд перед Вами будет цветная картинка из небольших прямоугольников, которые как бы и есть секторами винчестера - картинка отображает фрагментированность диска. Если при этом будут обнаружены ошибки чтения/записи, то Вас об этом уведомят соответствующим сообщением.

Кроме этого, Abelssoft CheckDrive показывает некоторую полезную информацию о носителе: производитель, размер, метку, количество разделов, файловую систему, занятое пространство и др. В платной версии программы Вам также будет доступно несколько дополнительных опций, например планировщик, который поможет автоматизировать работу программы по определенному расписанию.

Abelssoft CheckDrive хорошо размещается в системном трее, ни чем не отвлекая Вас от работы, но при этом выполняя мониторинг жестких дисков в режиме реального времени. В целом, весьма неплохая программа, которая поможет Вам лучше понять состояние Ваших носителей информации.

Скриншоты Abelssoft CheckDrive:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 1 774
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты

Отзывы о программе Abelssoft CheckDrive

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Отзывов о программе Abelssoft CheckDrive 2017 1.13 пока нет, можете добавить...

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