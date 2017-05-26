Unity для Windows

Unity 5.6.1

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Описание Unity 5.6.1Описание   Скачать Unity 5.6.1СКАЧАТЬ (719 Кб) Скриншоты Unity 5.6.1Скриншоты (3)   Статистика Unity 5.6.1Статистика   Отзывы о Unity 5.6.1Отзывы (0)  
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4.74 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.74 из 5
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Unity - полностью укомплектованная платформа для разработки игр, включающая в себя мощный движок рендеринга, инструменты публикации на нескольких популярных платформах, готовые ресурсы для использования в Вашем проекте и др. В этой среде объединено достаточно много утилит, которые позволят Вам быстро создавать качественный 3D-контент, используемый в многочисленных игровых приложениях и не только. Что касается поддерживаемых платформ, то тут на выбор разработчика доступны Windows, OS X, Android, iOS, Blackberry, PSP и другие.

Процесс создания игровых сцен формируется в достаточно удобном и понятном редакторе. Здесь же Вы сможете быстро протестировать проект и при необходимости внести изменения. При этом в Unity качество создаваемого контента находится на самом высоком уровне, полноценно адаптируясь для выбранного устройства и экрана. Отдельно стоит выделить инструменты для построения 2D- и 3D-моделей, а также мощную анимационную систему, которая наделяет персонажи, предметы и объекты невероятно живым и естественным движением.

В целом, комплекс Unity по достоинству оценят как опытные разработчики игр, так и новички, которые только делают первые шаги в этом направлении. Кстати, на сайте разработчиков можно найти множество полезных видеоуроков и обучающих инструкций для полноценного освоения функционала платформы.

Чтобы получить возможность запускать игры на движке Unity просто в окне браузера, можно использовать дополнительный инструмент Unity Web Player.

Что нового в Unity 5.6.1?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Unity:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 493
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСредства разработки
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