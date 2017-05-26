Unity - полностью укомплектованная платформа для разработки игр, включающая в себя мощный движок рендеринга, инструменты публикации на нескольких популярных платформах, готовые ресурсы для использования в Вашем проекте и др. В этой среде объединено достаточно много утилит, которые позволят Вам быстро создавать качественный 3D-контент, используемый в многочисленных игровых приложениях и не только. Что касается поддерживаемых платформ, то тут на выбор разработчика доступны Windows, OS X, Android, iOS, Blackberry, PSP и другие.

Процесс создания игровых сцен формируется в достаточно удобном и понятном редакторе. Здесь же Вы сможете быстро протестировать проект и при необходимости внести изменения. При этом в Unity качество создаваемого контента находится на самом высоком уровне, полноценно адаптируясь для выбранного устройства и экрана. Отдельно стоит выделить инструменты для построения 2D- и 3D-моделей, а также мощную анимационную систему, которая наделяет персонажи, предметы и объекты невероятно живым и естественным движением.

В целом, комплекс Unity по достоинству оценят как опытные разработчики игр, так и новички, которые только делают первые шаги в этом направлении. Кстати, на сайте разработчиков можно найти множество полезных видеоуроков и обучающих инструкций для полноценного освоения функционала платформы.

Чтобы получить возможность запускать игры на движке Unity просто в окне браузера, можно использовать дополнительный инструмент Unity Web Player.