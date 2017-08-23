jetAudio Music Player Basic - мобильная версия популярного аудио проигрывателя для настольных компьютеров. К плюсам программы стоит отнести внушительный список поддерживаемых аудио форматов (.wav, .mp3, .ogg, .flac, .m4a, .mpc, .tta, .wv, .ape, .mod, .spx, .wma, .mid и др.), широкие возможности для работы со списками воспроизведения, сортировку композиций по альбомам, жанрам и исполнителям, а также встроенный 20-полосный эквалайзер. Также присутствует тесная интеграция с клиентом Last.fm, благодаря чему программа может находить подробную информацию о проигрываемой композиции в базе сервиса.
Основные возможности jetAudio Music Player Basic:
большое количество поддерживаемых форматов;
высококачественное звучание, а также широкий выбор звуковых эффектов;
сортировка композиций по альбомам, жанрам и исполнителям;
встроенные пресеты;
встроенный 20-полосный эквалайзер;
регулятор скорости воспроизведения;
установка плавного перехода между дорожками (кроссфейд);
gbaSafe - утилита для безопасного хранения конфиденциальной информации на Android-коммуникаторе. Позволяет сохранять на смартфоне номера и ПИН-коды банковских карт,
Отзывы о программе jetAudio Music Player Basic
сергей про jetAudio Music Player Basic 6.4.0 для Android [04-01-2016]
я ничего лучше для андроида не видел,только я скачивал в другом месте полную взломаную версию | | Ответить
вадим ) да да тот самый про jetAudio Music Player Basic 5.5.0 для Android [23-10-2015]
Значит скажу так: в основном все плееры представленные на этом сайте дерьмо! Но этот меня удевил своей почти холявностью и функционалом. Есть ещё пара плееров но они платные. Пробуйте сами а что по мне так вроде не плохой плеер и на самсунге работает айсе и на зетфоне асус тоже прёт нормально. | | Ответить