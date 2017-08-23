jetAudio Music Player Basic 7.3.3 для Android jetAudio Music Player Basic - мобильная версия популярного аудио проигрывателя для настольных компьютеров. К плюсам программы стоит отнести внушительный список BioWallet Signature 1.8.2 для Android BioWallet Signature - утилита для хранения различных персональных данных на Android-смартфоне. Доступ к данным возможен только либо после ввода пароля, либо после Dashlane Password Manager 4.3.2.1311 для Android Dashlane Password Manager - отличный инструмент для учета паролями и хранения персональных данных на мобильных устройствах под управлением Android

Secrets 2.1 для Android Secrets - приложение для хранения различной важной информации, которая должна быть надежно защищена. Secrets позволяет хранить логины/пароли, номера и пин-коды Kaspersky Password Manager 8.4.1.438 для Android Kaspersky Password Manager - очень полезный инструмент для владельцев Android-устройств, который полностью автоматизирует ввод паролей и других данных на gbaSafe 1.2.3a для Android gbaSafe - утилита для безопасного хранения конфиденциальной информации на Android-коммуникаторе. Позволяет сохранять на смартфоне номера и ПИН-коды банковских карт,