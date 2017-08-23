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jetAudio Music Player Basic для Android

jetAudio Music Player Basic 8.2.3 для Android

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Описание jetAudio Music Player Basic 8.2.3 для AndroidОписание   Скачать jetAudio Music Player Basic 8.2.3 для AndroidСКАЧАТЬ (13,92 Мб) Скриншоты jetAudio Music Player Basic 8.2.3 для AndroidСкриншоты (13)   Статистика jetAudio Music Player Basic 8.2.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о jetAudio Music Player Basic 8.2.3 для AndroidОтзывы (2)  
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3.56 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 3.56 из 5
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jetAudio Music Player Basic - мобильная версия популярного аудио проигрывателя для настольных компьютеров. К плюсам программы стоит отнести внушительный список поддерживаемых аудио форматов (.wav, .mp3, .ogg, .flac, .m4a, .mpc, .tta, .wv, .ape, .mod, .spx, .wma, .mid и др.), широкие возможности для работы со списками воспроизведения, сортировку композиций по альбомам, жанрам и исполнителям, а также встроенный 20-полосный эквалайзер. Также присутствует тесная интеграция с клиентом Last.fm, благодаря чему программа может находить подробную информацию о проигрываемой композиции в базе сервиса.

Основные возможности jetAudio Music Player Basic:

  • большое количество поддерживаемых форматов;
  • высококачественное звучание, а также широкий выбор звуковых эффектов;
  • сортировка композиций по альбомам, жанрам и исполнителям;
  • встроенные пресеты;
  • встроенный 20-полосный эквалайзер;
  • регулятор скорости воспроизведения;
  • установка плавного перехода между дорожками (кроссфейд);
  • наличие системы АРУ;
  • широкий выбор пользовательских настроек;
  • приятный графический интерфейс и многое другое.
Что нового в jetAudio Music Player Basic 8.2.3 для Android?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты jetAudio Music Player Basic:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 859
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры паролей
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Отзывы о программе jetAudio Music Player Basic

сергей про jetAudio Music Player Basic 6.4.0 для Android [04-01-2016]

я ничего лучше для андроида не видел,только я скачивал в другом месте полную взломаную версию
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вадим ) да да тот самый про jetAudio Music Player Basic 5.5.0 для Android [23-10-2015]

Значит скажу так: в основном все плееры представленные на этом сайте дерьмо! Но этот меня удевил своей почти холявностью и функционалом. Есть ещё пара плееров но они платные. Пробуйте сами а что по мне так вроде не плохой плеер и на самсунге работает айсе и на зетфоне асус тоже прёт нормально.
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