Music Player - Audio Player для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mobile_V5
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 4 340 | Статистика
|Размер:
|9,11 Мб
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Music Player - Audio Player - музыкальный плеер для Android с мощным эквалайзером, быстрым поиском музыкальных файлов и возможностью воспроизведением аудио файлов онлайн.
Позволяет с легкостью работать с музыкальной библиотекой: поможет найти все музыкальные файлы, которые есть на вашем телефоне. Работает не только с исполнителями и альбомами, но также и со структурой папок. А более 3 виджетов для рабочего стола сделают воспроизведение музыкальных файлов еще более простым.
Возможности Music Player - Audio Player:
- Поддержка всех форматов музыкальных и аудио-файлов: MP3, MP2, MP1, OGG, WAV, AIFF, MIDI, AAC, AAC , 3GP, XM, IT, S3M, MOD, MTM, UMX, MO3, MP4, M4A, OTA и др.
- Настраиваемая обложка. Более 20 обложек для плеера помогут ему выглядеть более ярко и неповторимо. Также в виде фона можно установить любое собственное изображение по вашему выбору.
- Просмотр и воспроизведение музыкальных файлов по альбомам, исполнителям, жанрам, песням, спискам воспроизведения, папкам и по альбомам исполнителей.
- Поддержка текстов песен. Автоматическое сканирование всех файлов с текстами песен и установка соответствия между песней и подходящим файлом с текстом.
- 3 простых виджета для рабочего стола (4x1,2x2,4x1).
- Поддержка уведомления о СТАТУСЕ: отображение иллюстрации к альбому, названия и исполнителя, кнопок воспроизвести/приостановить, перехода вперед и остановить в статусе уведомления.
- Пятиполосный эквалайзер. 22 типа предустановленных тональностей на ваш выбор и возможность настройки эквалайзера вручную. (Обычная, классическая, танцевальная, фольк, хэви-метал, хип-хоп, джаз, поп, рок)
- Возможность SHAKE IT: встряхните телефон, чтобы перейти к следующей или предыдущей песне.
- Возможность редактирования данных о песне.
- Поддержка гарнитур с одной или несколькими кнопками.
- Поиск музыки онлайн и предварительное прослушивание.
- Настраиваемый список воспроизведения.
- Кнопки для управления гарнитурой/Bluetooth.
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