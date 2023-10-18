Music Player - Audio Player - музыкальный плеер для Android с мощным эквалайзером, быстрым поиском музыкальных файлов и возможностью воспроизведением аудио файлов онлайн.

Позволяет с легкостью работать с музыкальной библиотекой: поможет найти все музыкальные файлы, которые есть на вашем телефоне. Работает не только с исполнителями и альбомами, но также и со структурой папок. А более 3 виджетов для рабочего стола сделают воспроизведение музыкальных файлов еще более простым.

Возможности Music Player - Audio Player: