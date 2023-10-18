Программы для Android » Аудио, Звук » Плееры » Music Player - Audio Player 7.0.3

Music Player - Audio Player для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 4 340 | Статистика
Размер:9,11 Мб
СКАЧАТЬ
Music Player - Audio Player скриншот № 1
Music Player - Audio Player скриншот № 2
Music Player - Audio Player скриншот № 3
Music Player - Audio Player скриншот № 4

Music Player - Audio Player - музыкальный плеер для Android с мощным эквалайзером, быстрым поиском музыкальных файлов и возможностью воспроизведением аудио файлов онлайн.

Позволяет с легкостью работать с музыкальной библиотекой: поможет найти все музыкальные файлы, которые есть на вашем телефоне. Работает не только с исполнителями и альбомами, но также и со структурой папок. А более 3 виджетов для рабочего стола сделают воспроизведение музыкальных файлов еще более простым.

Возможности Music Player - Audio Player:

  • Поддержка всех форматов музыкальных и аудио-файлов: MP3, MP2, MP1, OGG, WAV, AIFF, MIDI, AAC, AAC , 3GP, XM, IT, S3M, MOD, MTM, UMX, MO3, MP4, M4A, OTA и др.
  • Настраиваемая обложка. Более 20 обложек для плеера помогут ему выглядеть более ярко и неповторимо. Также в виде фона можно установить любое собственное изображение по вашему выбору.
  • Просмотр и воспроизведение музыкальных файлов по альбомам, исполнителям, жанрам, песням, спискам воспроизведения, папкам и по альбомам исполнителей.
  • Поддержка текстов песен. Автоматическое сканирование всех файлов с текстами песен и установка соответствия между песней и подходящим файлом с текстом.
  • 3 простых виджета для рабочего стола (4x1,2x2,4x1).
  • Поддержка уведомления о СТАТУСЕ: отображение иллюстрации к альбому, названия и исполнителя, кнопок воспроизвести/приостановить, перехода вперед и остановить в статусе уведомления.
  • Пятиполосный эквалайзер. 22 типа предустановленных тональностей на ваш выбор и возможность настройки эквалайзера вручную. (Обычная, классическая, танцевальная, фольк, хэви-метал, хип-хоп, джаз, поп, рок)
  • Возможность SHAKE IT: встряхните телефон, чтобы перейти к следующей или предыдущей песне.
  • Возможность редактирования данных о песне.
  • Поддержка гарнитур с одной или несколькими кнопками.
  • Поиск музыки онлайн и предварительное прослушивание.
  • Настраиваемый список воспроизведения.
  • Кнопки для управления гарнитурой/Bluetooth.
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

скачать PowerAMPPowerAMP build-911-arm64-play

PowerAMP – мощный проигрыватель откроет большинство аудиоформатов (вкл. mp3/mp4/flac/ogg/wav и др)....

скачать Зайцев.нет МузыкаЗайцев.нет Музыка 7.17.2

Зайцев.нет – скачивайте музыку с популярных ресурсов zaycev.net и Вконтакте без необходимости...

скачать AIMPAIMP 4.00.1347

AIMP – мобильная версия популярного аудио проигрывателя. С плеером вы сможете прослушать...

скачать Sweet.tvSweet.tv 2.4.26

Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем...

скачать jetAudio Music Player BasicjetAudio Music Player Basic 11.2.0

Музыкальный проигрыватель с 10 или 20-полосным эквалайзером и поддержкой практически всех...

скачать WinampWinamp 1.4.15

Winamp — один из наиболее популярных аудио-плееров для ПК теперь доступен и для...

Отзывы о программе Music Player - Audio Player

Admin

Отзывов о программе Music Player - Audio Player 7.0.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв