HD Audio Music Player для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Easyelife
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,59 Мб
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HD Audio Music Player - универсальный медиаплеер со стильным дизайном, 5-полосным эквалайзером и поддержкой всех популярных аудиоформатов, включая MP3, MP4, WAV, M4A, FLAC, 3GP, OGG и т.д. Приложение умеет автоматически определять все аудиофайлы на устройстве Android и SD-карте, что позволяет вам легко управлять всей своей библиотекой в одном месте.
Присутствует эквалайзер с мощным усилителем низких частот, усилителем громкости, виртуализатором и настройками 3D-реверберации, а также доступно более 22 предустановленных музыкальных стилей (Normal, Dance, Folk, Heavy, Hip hop, Jazz, Pop, Rock и т.п.). Имеются сменные темы оформления, инструменты для вырезания выбранных фрагментов MP3 и сохранения аудиофайлов в формате рингтона, сигнала будильника или уведомления и т.д.
Основные возможности HD Audio Music Player:
- Просмотр музыки по трекам, исполнителям, альбомам, папкам, спискам воспроизведения, быстрый поиск.
- Воспроизведение песен в папке.
- Создание собственных списков воспроизведения.
- Музыкальный проигрыватель с текстами песен.
- Блокировка экрана с полноэкранным альбомом.
- Поддержка умных виджетов.
- Поддержка редактора аудио тегов.
- Таймер сна и режим движения.
- Поддержка Bluetooth.
- Поддержка видео всех форматов, видеофайлов 4K / Ultra HD.
- HD-видеоплеер с контролем скорости.
- Фоновое воспроизведение.
- и многое другое...
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Admin
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