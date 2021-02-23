HD Audio Music Player для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8,59 Мб
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HD Audio Music Player - универсальный медиаплеер со стильным дизайном, 5-полосным эквалайзером и поддержкой всех популярных аудиоформатов, включая MP3, MP4, WAV, M4A, FLAC, 3GP, OGG и т.д. Приложение умеет автоматически определять все аудиофайлы на устройстве Android и SD-карте, что позволяет вам легко управлять всей своей библиотекой в ​​одном месте.

Присутствует эквалайзер с мощным усилителем низких частот, усилителем громкости, виртуализатором и настройками 3D-реверберации, а также доступно более 22 предустановленных музыкальных стилей (Normal, Dance, Folk, Heavy, Hip hop, Jazz, Pop, Rock и т.п.). Имеются сменные темы оформления, инструменты для вырезания выбранных фрагментов MP3 и сохранения аудиофайлов в формате рингтона, сигнала будильника или уведомления и т.д.

Основные возможности HD Audio Music Player:

  • Просмотр музыки по трекам, исполнителям, альбомам, папкам, спискам воспроизведения, быстрый поиск.
  • Воспроизведение песен в папке.
  • Создание собственных списков воспроизведения.
  • Музыкальный проигрыватель с текстами песен.
  • Блокировка экрана с полноэкранным альбомом.
  • Поддержка умных виджетов.
  • Поддержка редактора аудио тегов.
  • Таймер сна и режим движения.
  • Поддержка Bluetooth.
  • Поддержка видео всех форматов, видеофайлов 4K / Ultra HD.
  • HD-видеоплеер с контролем скорости.
  • Фоновое воспроизведение.
  • и многое другое...
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Отзывы о программе HD Audio Music Player

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