HD Audio Music Player - универсальный медиаплеер со стильным дизайном, 5-полосным эквалайзером и поддержкой всех популярных аудиоформатов, включая MP3, MP4, WAV, M4A, FLAC, 3GP, OGG и т.д. Приложение умеет автоматически определять все аудиофайлы на устройстве Android и SD-карте, что позволяет вам легко управлять всей своей библиотекой в ​​одном месте.

Присутствует эквалайзер с мощным усилителем низких частот, усилителем громкости, виртуализатором и настройками 3D-реверберации, а также доступно более 22 предустановленных музыкальных стилей (Normal, Dance, Folk, Heavy, Hip hop, Jazz, Pop, Rock и т.п.). Имеются сменные темы оформления, инструменты для вырезания выбранных фрагментов MP3 и сохранения аудиофайлов в формате рингтона, сигнала будильника или уведомления и т.д.

Основные возможности HD Audio Music Player: