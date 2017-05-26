Unity Web Player для Windows

Unity Web Player 5.3.8

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Unity Web Player 5.3.8Описание   Скачать Unity Web Player 5.3.8СКАЧАТЬ (1,04 Мб) Скриншоты Unity Web Player 5.3.8Скриншоты (2)   Статистика Unity Web Player 5.3.8Статистика   Отзывы о Unity Web Player 5.3.8Отзывы (1)  
Оцените программу!
4.19 из 5, всего оценок - 73
  • Рейтинг программы - 4.19 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Unity Web Player - браузерное дополнение для запуска игр, построенных на движке Unity, прямо окне Вашего web-обозревателя. В настоящее время технология Unity является одной из самых популярных и востребованных в области разработки игровых 3D-приложений для всевозможных настольных и мобильных платформ. Поддерживается полная интеграция плеера с самыми популярными браузерами - Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.

Теперь, чтобы поиграть в Вашу любимую игру, достаточно будет просто запустить один из указанных выше web-обозревателей - локальная установка на Ваше устройство папок и файлов игры не нужна, что экономит время, место и исключает возможные сбои, связанные с аппаратными характеристиками ПК.

Установка и настройка Unity Web Player вообще не требует каких-либо знаний и действий от пользователя - достаточно лишь запустить установочный файл и дождаться окончания распаковки в систему. При этом плеер самостоятельно интегрируется в браузеры, и в случае необходимости автоматически запускается. Удобно, что для обновления Unity Web Player тоже ничего не надо предпринимать - при выходе новой версии и подключенном интернете программа сама незаметно для вас обновится до актуальной сборки.

Скриншоты Unity Web Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 29 051
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСредства разработки
ТОП-сегодня раздела "Средства разработки"
 

Resource Hacker 4.5.30

Resource Hacker - бесплатная утилита, предназначенная для просмотра, изменения, добавления, удаления и извлечения ресурсов в исполняемых (.EXE, .DLL и др.) и

Adobe AIR 25.0.0.134

Adobe AIR - среда для выполнения, благодаря которой появляется возможность преобразовать существующие веб-сервисы, написанные с использованием Flash, ActionScript,

Android Studio 2.3.2.0 build 3934792

Android Studio - полностью укомплектованная платформа для разработки и тестирования приложений под операционную систему Android

Android SDK 24.4.1

Android SDK - универсальная оболочка для моделирования и разработки различных программных продуктов под операционную систему Android

Алгоритм 2.7.1

Алгоритм - бесплатная программа для создания программ и игр. С ее помощью любой человек может создавать программы, не имея никаких знаний программирования

Unity 5.5.0

Unity - полностью укомплектованная платформа для разработки игр, включающая в себя мощный движок рендеринга, инструменты публикации на нескольких популярных

скачать Adguard

Отзывы о программе Unity Web Player

Anna про Unity Web Player 5.1.1 [26-06-2015]

Unity Web Player позволяет играть в Контра Сити, Блокада, Копатель, а также другие стрелялки ВКонтакте.
16 | 13 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 