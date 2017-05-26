Unity Web Player - браузерное дополнение для запуска игр, построенных на движке Unity, прямо окне Вашего web-обозревателя. В настоящее время технология Unity является одной из самых популярных и востребованных в области разработки игровых 3D-приложений для всевозможных настольных и мобильных платформ. Поддерживается полная интеграция плеера с самыми популярными браузерами - Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.

Теперь, чтобы поиграть в Вашу любимую игру, достаточно будет просто запустить один из указанных выше web-обозревателей - локальная установка на Ваше устройство папок и файлов игры не нужна, что экономит время, место и исключает возможные сбои, связанные с аппаратными характеристиками ПК.

Установка и настройка Unity Web Player вообще не требует каких-либо знаний и действий от пользователя - достаточно лишь запустить установочный файл и дождаться окончания распаковки в систему. При этом плеер самостоятельно интегрируется в браузеры, и в случае необходимости автоматически запускается. Удобно, что для обновления Unity Web Player тоже ничего не надо предпринимать - при выходе новой версии и подключенном интернете программа сама незаметно для вас обновится до актуальной сборки.