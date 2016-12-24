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Perfect Guitar для Android

Perfect Guitar 634161224 для Android

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Описание Perfect Guitar 634161224 для AndroidОписание   Скачать Perfect Guitar 634161224 для AndroidСКАЧАТЬ (13 Мб) Скриншоты Perfect Guitar 634161224 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Perfect Guitar 634161224 для AndroidСтатистика   Отзывы о Perfect Guitar 634161224 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Perfect Guitar - один из лучших виртуальных самоучителей игры на гитаре для Android. Пошаговое обучение облегчает процесс и позволяет научиться играть на гитаре в самые короткие сроки.

Особенности Perfect Guitar:

  • Большое количество различных мелодий
  • Различные типа звука гитары: классическая гитара, акустическая гитара и электрогитара
  • Сотни аккордов
  • Различные режимы игры: переключатель аккордов, аккорды по отдельности, песни с аккордами и режим "соло"
  • Реалистичное ощущение игры с опцией "вибрация"
  • Игра правой или левой рукой
  • Изучение популярных классических произведений
  • Различные скины
  • Оптимизация для смартфонов и планшетов
Скриншоты Perfect Guitar:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)8 / 754
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМузыка

Отзывы о программе Perfect Guitar

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