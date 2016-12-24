Perfect Guitar 634161224 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 13 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Perfect Guitar - один из лучших виртуальных самоучителей игры на гитаре для Android. Пошаговое обучение облегчает процесс и позволяет научиться играть на гитаре в самые короткие сроки. Особенности Perfect Guitar: Большое количество различных мелодий

Различные типа звука гитары: классическая гитара, акустическая гитара и электрогитара

Сотни аккордов

Различные режимы игры: переключатель аккордов, аккорды по отдельности, песни с аккордами и режим "соло"

Реалистичное ощущение игры с опцией "вибрация"

Игра правой или левой рукой

Изучение популярных классических произведений

Различные скины

Оптимизация для смартфонов и планшетов Скриншоты Perfect Guitar: Статус программы Бесплатная Операционка Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 8 / 754 Разработчик Rubycell Entertainment Последнее обновление 24.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы Музыка Отзывы о программе Perfect Guitar Admin Отзывов о программе Perfect Guitar 634161224 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости