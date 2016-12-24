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Perfect Guitar 634161224 для Android
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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- Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Perfect Guitar - один из лучших виртуальных самоучителей игры на гитаре для Android. Пошаговое обучение облегчает процесс и позволяет научиться играть на гитаре в самые короткие сроки.
Особенности Perfect Guitar:
- Большое количество различных мелодий
- Различные типа звука гитары: классическая гитара, акустическая гитара и электрогитара
- Сотни аккордов
- Различные режимы игры: переключатель аккордов, аккорды по отдельности, песни с аккордами и режим "соло"
- Реалистичное ощущение игры с опцией "вибрация"
- Игра правой или левой рукой
- Изучение популярных классических произведений
- Различные скины
- Оптимизация для смартфонов и планшетов
|Скриншоты Perfect Guitar:
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Отзывы о программе Perfect Guitar
Admin
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