SongPop для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FreshPlanet
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 436 | Статистика
|Размер:
|97,24 Мб
|СКАЧАТЬ
SongPop - увлекательная музыкальная викторина, предлагающая более чем 100 000 фрагментов песен, прослушав которые игрок обязан угадать название трека или имя исполнителя. Предлагаются различные музыкальные жанры, присутствует возможность добавлять и отключать плейлисты с любимой музыкой и пр. Бросайте вызов друзьям или играйте с меломанами со всего мира! Набирайте больше очков и побеждайте!
Основные возможности:
- Возможность соревноваться с другими игроками на ежедневных турнирах в режиме "Вечиринка".
- Более чем 1000 бесплатных плейлистов.
- Десятки разных жанров (современные хиты, классический рок, кантри, рэп, хип-хоп, поп, инди, латиноамериканские хиты и пр).
- Коллекции каждого десятилетия: 2010-е, 2000-е, 90-е, 80-е, 70-е, 60-е и др.
- Возможность добавлять и отключать плейлисты с любимой музыкой.
- Регулярное добавление новой музыки и плейлистов.
- Возможность следить за исполнителями, дающих гастроли неподалеку от вас.
- Просмотр видеоклипов к своим любимым песням на YouTube.
- Возможность делиться любимыми песнями со своими друзьями.
- Поиск других игроков с похожими музыкальными пристрастиями.
Мобильное Android-приложение для быстрого и легкого изучения фортепиано - от чтения нот до...
Ваш персональный учитель и проводник в прекрасный мир музыки. Доступны наборы упражнений...
GuitarTuna – удобный тюнер для настройки струнных инструментов. Поддерживаются акустическая...
Простое в использовании мобильное Android-приложение, с помоью которого можно быстро и легко...
My Piano — загрузите приложение и сыграйте на 11 доступных инструментах, включая пианино,...
uke pal free Uke Tuner & Tabs 1.7.5
uke pal free Uke Tuner & Tabs - программа для помощи в настройке гитары укулеле в стандартной настройке...
Отзывы о программе SongPop
Admin
Отзывов о программе SongPop 2.16 пока нет, можете добавить...