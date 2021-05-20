SongPop для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):0 / 436 | Статистика
Размер:97,24 Мб
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SongPop - увлекательная музыкальная викторина, предлагающая более чем 100 000 фрагментов песен, прослушав которые игрок обязан угадать название трека или имя исполнителя. Предлагаются различные музыкальные жанры, присутствует возможность добавлять и отключать плейлисты с любимой музыкой и пр. Бросайте вызов друзьям или играйте с меломанами со всего мира! Набирайте больше очков и побеждайте!

Основные возможности:

 

  • Возможность соревноваться с другими игроками на ежедневных турнирах в режиме "Вечиринка".
  • Более чем 1000 бесплатных плейлистов.
  • Десятки разных жанров (современные хиты, классический рок, кантри, рэп, хип-хоп, поп, инди, латиноамериканские хиты и пр).
  • Коллекции каждого десятилетия: 2010-е, 2000-е, 90-е, 80-е, 70-е, 60-е и др.
  • Возможность добавлять и отключать плейлисты с любимой музыкой.
  • Регулярное добавление новой музыки и плейлистов.
  • Возможность следить за исполнителями, дающих гастроли неподалеку от вас.
  • Просмотр видеоклипов к своим любимым песням на YouTube.
  • Возможность делиться любимыми песнями со своими друзьями.
  • Поиск других игроков с похожими музыкальными пристрастиями.
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