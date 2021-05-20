SongPop - увлекательная музыкальная викторина, предлагающая более чем 100 000 фрагментов песен, прослушав которые игрок обязан угадать название трека или имя исполнителя. Предлагаются различные музыкальные жанры, присутствует возможность добавлять и отключать плейлисты с любимой музыкой и пр. Бросайте вызов друзьям или играйте с меломанами со всего мира! Набирайте больше очков и побеждайте!

Основные возможности: