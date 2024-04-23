BandLab для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.70.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Музыка - Микшеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 158 | Статистика
Размер:76.64 Мб
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BandLab - это облачная платформа для записи идей и музыки где музыканты и их поклонники создают музыку вместе, взаимодействуют и сотрудничают друг с другом по всему миру.

  • Никогда не упускайте вдохновение - записывайте музыкальные идеи в любом месте и в любое время.
  • Развивайте идеи в песни и работайте над ними вместе с друзьями - уникальная система взаимодействия между пользователями и система контроля версий позволит работать над одним проектом в одно и то же время без особых препятствий.
  • Делитесь идеями и музыкой с друзьями и поклонниками и получайте ценные отзывы.

Что не менее важно, все ваши записи будут синхронизированы с персональным и защищенным облачным хранилищем, так что вы их никогда не потеряете.

Что нового в BandLab 10.70.4?
  • исправлены ошибки
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