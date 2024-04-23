BandLab для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.70.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|BandLab
|Категории:
|Музыка - Микшеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 158 | Статистика
|Размер:
|76.64 Мб
|СКАЧАТЬ
BandLab - это облачная платформа для записи идей и музыки где музыканты и их поклонники создают музыку вместе, взаимодействуют и сотрудничают друг с другом по всему миру.
- Никогда не упускайте вдохновение - записывайте музыкальные идеи в любом месте и в любое время.
- Развивайте идеи в песни и работайте над ними вместе с друзьями - уникальная система взаимодействия между пользователями и система контроля версий позволит работать над одним проектом в одно и то же время без особых препятствий.
- Делитесь идеями и музыкой с друзьями и поклонниками и получайте ценные отзывы.
Что не менее важно, все ваши записи будут синхронизированы с персональным и защищенным облачным хранилищем, так что вы их никогда не потеряете.
- исправлены ошибки
Тренажёр нот на бас-гитаре 4.8
Приложение для изучения нот и их расположения на грифе бас-гитары. Предлагает обширный...
Отличное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое предоставляет...
GuitarTuna – удобный тюнер для настройки струнных инструментов. Поддерживаются акустическая...
Простое приложение для мобильных Android-устройств, которое представляет собой удобный...
Бесплатный симулятор игры на гитаре с качественной графикой и реалистичным звуком...
Радио СССР - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое было разработано как символ дружбы ВСЕХ стран бывшего СССР...
Отзывы о программе BandLab
Admin
Отзывов о программе BandLab 10.70.4 пока нет, можете добавить...