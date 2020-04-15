Songsterr для Android

Songsterr 2.3.13 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Songsterr 2.3.13 для AndroidОписание   Скачать Songsterr 2.3.13 для AndroidСКАЧАТЬ (3,69 Мб) Скриншоты Songsterr 2.3.13 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Songsterr 2.3.13 для AndroidСтатистика   Отзывы о Songsterr 2.3.13 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
3.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Songsterr — классное приложение для просмотра и разучивания табов и аккордов музыки ваших любимых исполнителей. В каталоге доступно более 500 000 интерактивных табулатур для гитары, баса и барабанов.

Основные возможности:

  • Мобильный доступ к огромному каталогу табов и аккордов.
  • Высокое качество подбора (только одна версия для каждой песни).
  • Легальность (музыкантам выплачиваются лицензионные отчисления).
  • История (отдельный список недавно открытых песен).
  • Избранное (персональный список любимых песен, синхронизируемый с сайтом).
  • Отдельные дорожки для каждого инструмента (гитары, баса, барабанов, вокала и т.д.)
  • Оффлайн режим (однажды открытые табы сохраняются на телефоне).
  • Реалистичный звук. Высококачественные инструментальные сэмплы (доступно в Pro-версии).
  • Замедление. Проигрывайте сложные части на комфортной вам скорости (доступно в Pro-версии).
  • Зацикливание. Разучивайте выделенные такты снова и снова (доступно в Pro-версии).
  • Соло. Пусть звучит только нужная вам дорожка (доступно в Pro-версии).
Что нового в Songsterr 2.3.13 для Android?
  • Исправлены ошибки
Songsterr
Songsterr
Songsterr
Songsterr
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 420
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМузыка
ТОП-сегодня раздела "Музыка"
 

Песни из советских фильмов 2.0 для Android

Песни из советских фильмов - сборник лучших песен из советского кинематографа, на которых выросли наши родители, бабушки и дедушки. Приложение включает в себя 400

Барабанная установка 3.23.0 для Android

Барабанная установка – симулятор баранов с качественной графикой и реалистичными звуками барабанов. Присутствует большое количество звуковых пресетов (Rock, Hip-Hop,

Песни под гитару 7.0.9 для Android

Песни под гитару – большая коллекция песен со всех стран мира с текстами и аккордами для игры на гитаре. Возможности приложения включают автопрокрутку текста

Piano Tiles 2 3.1.0.1057 для Android

Piano Tiles 2 – продолжение музыкальной аркады, требующей хорошей реакции. На этот раз, избегайте попадания по черным плиткам. Вовремя тапайте по белым плиткам и

Europa Plus TV 1.1.16 для Android

Europa Plus TV – популярный новостной ресурс освещает актуальные новости шоу-бизнеса, поп-культуры, музыки, кино, телевидения и игр. Премьеры клипов и фотосессии

Simply Piano by JoyTunes 3.3 для Android

Мобильное Android-приложение для быстрого и легкого изучения фортепиано - от чтения нот до игры обеими руками. Присутствует множество мелодий всех музыкальных

скачать Adguard

Отзывы о программе Songsterr

Admin

Отзывов о программе Songsterr 2.3.13 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 