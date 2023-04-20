Digital Concert Hall - приложение-плеер концертов классической музыки, созданное для любителей классической музыки, которые хотят слушать концерты, смотреть фильмы о классических исполнителях и событиях или просматривать интервью с различными исполнителями.

Главное окно приложения Berlin Phil разделено на несколько разделов, включая Концерты, Фильмы, Интервью, Поиск и Аккаунт.

Пользователи могут просматривать концерты по композиторам, дирижерам, периодам, солистам, сезонам или категориям. Аналогичным образом, они могут просматривать фильмы и интервью по участникам или категориям. В каждой из этих категорий есть раздел архива со всеми названиями вместе, что облегчает поиск конкретных выступлений или событий.

После того как пользователи найдут концерт, фильм или интервью, которые они хотят посмотреть, они могут перейти на страницу этого названия. На странице каждого концерта есть кнопка просмотра, кнопка предварительного просмотра, кнопка поделиться, и, что самое интересное, отдельные области для каждого музыкального трека, прозвучавшего во время концерта, которые пользователи могут выбрать и загрузить.

Опции избранного и загрузки также доступны для фильмов и интервью, что позволяет легко получить доступ к любимым выступлениям или артистам в любое время.

Приложение Berlin Phil позволяет пользователям загружать контент в высоком разрешении, включая 4K для видео и Hi-Res для аудио или стандартное для обоих. Это гарантирует, что качество аудио- и видеоконтента будет на высшем уровне, что сделает прослушивание и просмотр приятным.

Berlin Phil - отличное приложение для любителей классической музыки, которые хотят получить доступ к высококачественным выступлениям, интервью и фильмам. Удобный интерфейс, высокое качество аудио- и видеоматериалов, а также обширный архив делают это приложение обязательным для любого любителя классической музыки.

Стоит отметить, что приложение Berlin Phil имеет версию по подписке, которая предлагает больше возможностей и опций для платных подписчиков. Эта версия предоставляет доступ к эксклюзивному контенту, ранний доступ к выступлениям и больше возможностей настройки для пользователей.