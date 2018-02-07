Google Earth Pro - отличный трехмерный глобус, позволяющий обрабатывать, анализировать и визуализировать геоданные на основе спутниковых фотографий высокого разрешения. Этот инструмент является расширенной версией Google Earth Free, предоставляя доступ аэрофотоснимкам, ГИС-данным, панорамам просмотра улиц, историческим снимкам, а также и другим интересным сведениям.

Теперь Вы можете путешествовать по Земле, не покидая своей квартиры. Каждый уголок нашей планеты может быть открыт на экране монитора. Вращайте глобус, приближайте и удаляйте местность, задавайте удобный угол осмотра - все для Вашего комфорта. Качественно выполнена поисковая система: укажите нужный город, улицу или достопримечательность - и перед Вами откроется искомый участок Земли.

Благодаря продвинутому функционалу, в Google Earth Pro можно чертить план местности, измерять и визуализировать объекты на карте, в том числе и трехмерные. И все это доступно Вам дома (на работе), нужны только мышка и клавиатура.

Кроме того, Google Earth Pro обладает и рядом других полезных профессиональных опций и функций:

печать скриншотов в высоком разрешении,

добавление на карту больших наборов ГИС-данных,

быстрый импорт большого количества адресов,

запись видеороликов для показа коллегам и заказчикам,

измерение площади с помощью многоугольника или окружности,

включение слоев с демографической статистикой, данными о земельных участках и загруженности дорог.

Программа Google Earth Pro полностью бесплатна, однако перед использованием потребуется простая регистрация.