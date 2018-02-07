Google Earth для Windows

Google Earth 7.3.1.4507 Pro

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Описание Google Earth 7.3.1.4507 ProОписание   Скачать Google Earth 7.3.1.4507 ProСКАЧАТЬ (52,55 Мб) Скриншоты Google Earth 7.3.1.4507 ProСкриншоты (8)   Статистика Google Earth 7.3.1.4507 ProСтатистика   Отзывы о Google Earth 7.3.1.4507 ProОтзывы (2)  
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4.44 из 5, всего оценок - 25
  • Рейтинг программы - 4.44 из 5
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Google Earth Pro - отличный трехмерный глобус, позволяющий обрабатывать, анализировать и визуализировать геоданные на основе спутниковых фотографий высокого разрешения. Этот инструмент является расширенной версией Google Earth Free, предоставляя доступ аэрофотоснимкам, ГИС-данным, панорамам просмотра улиц, историческим снимкам, а также и другим интересным сведениям.

Теперь Вы можете путешествовать по Земле, не покидая своей квартиры. Каждый уголок нашей планеты может быть открыт на экране монитора. Вращайте глобус, приближайте и удаляйте местность, задавайте удобный угол осмотра - все для Вашего комфорта. Качественно выполнена поисковая система: укажите нужный город, улицу или достопримечательность - и перед Вами откроется искомый участок Земли.

Благодаря продвинутому функционалу, в Google Earth Pro можно чертить план местности, измерять и визуализировать объекты на карте, в том числе и трехмерные. И все это доступно Вам дома (на работе), нужны только мышка и клавиатура.

Кроме того, Google Earth Pro обладает и рядом других полезных профессиональных опций и функций:

  • печать скриншотов в высоком разрешении,
  • добавление на карту больших наборов ГИС-данных,
  • быстрый импорт большого количества адресов,
  • запись видеороликов для показа коллегам и заказчикам,
  • измерение площади с помощью многоугольника или окружности,
  • включение слоев с демографической статистикой, данными о земельных участках и загруженности дорог.

Программа Google Earth Pro полностью бесплатна, однако перед использованием потребуется простая регистрация.

Скриншоты Google Earth:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)20 / 14 025
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГИС, GPS - Карты, схемы
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Отзывы о программе Google Earth

igor про Google Earth 7.3.0.3832 Pro [06-10-2017]

Программа деградировала. Раньше можно было угадать марку машины, увидеть номер дома и другие подробности.
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(ерж про Google Earth 7.1.2.2041 Pro [02-02-2015]

Программа стала откровенно плохой, только что установил и навскидку не работает:
1. "Тур по достопримечательностям",
2. Обрисовка рельефа по наведённому курсору не происходит (раньше в бесплатных версиях работало отлично), а прорисовывается весь глобус. Зачем!?
3. На малых скоростях загрузки периодически сбрасываются границы административных делений,
4. К примеру, Средняя Азия и Западная Сибирь ВООБЩЕ не прорисовывается.
5. Некоторые карты 7-ми летней давности. Ужас!
Вывод: полная деградация продукта. Неудивительно, что версию ПРО начали раздавать всем желающим, так как платить ТАКИЕ деньги за некачественный продукт это уж слишком.
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