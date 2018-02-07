Google Earth Pro - отличный трехмерный глобус, позволяющий обрабатывать, анализировать и визуализировать геоданные на основе спутниковых фотографий высокого разрешения. Этот инструмент является расширенной версией Google Earth Free, предоставляя доступ аэрофотоснимкам, ГИС-данным, панорамам просмотра улиц, историческим снимкам, а также и другим интересным сведениям.
Теперь Вы можете путешествовать по Земле, не покидая своей квартиры. Каждый уголок нашей планеты может быть открыт на экране монитора. Вращайте глобус, приближайте и удаляйте местность, задавайте удобный угол осмотра - все для Вашего комфорта. Качественно выполнена поисковая система: укажите нужный город, улицу или достопримечательность - и перед Вами откроется искомый участок Земли.
Благодаря продвинутому функционалу, в Google Earth Pro можно чертить план местности, измерять и визуализировать объекты на карте, в том числе и трехмерные. И все это доступно Вам дома (на работе), нужны только мышка и клавиатура.
Кроме того, Google Earth Pro обладает и рядом других полезных профессиональных опций и функций:
печать скриншотов в высоком разрешении,
добавление на карту больших наборов ГИС-данных,
быстрый импорт большого количества адресов,
запись видеороликов для показа коллегам и заказчикам,
измерение площади с помощью многоугольника или окружности,
включение слоев с демографической статистикой, данными о земельных участках и загруженности дорог.
Программа Google Earth Pro полностью бесплатна, однако перед использованием потребуется простая регистрация.
Lks MapEdit - редактор карт, для создания многослойных векторных топографических карт, используя в качестве основы для рисования космические снимки или
Отзывы о программе Google Earth
igor про Google Earth 7.3.0.3832 Pro [06-10-2017]
Программа деградировала. Раньше можно было угадать марку машины, увидеть номер дома и другие подробности. | 1 | Ответить
(ерж про Google Earth 7.1.2.2041 Pro [02-02-2015]
Программа стала откровенно плохой, только что установил и навскидку не работает:
1. "Тур по достопримечательностям",
2. Обрисовка рельефа по наведённому курсору не происходит (раньше в бесплатных версиях работало отлично), а прорисовывается весь глобус. Зачем!?
3. На малых скоростях загрузки периодически сбрасываются границы административных делений,
4. К примеру, Средняя Азия и Западная Сибирь ВООБЩЕ не прорисовывается.
5. Некоторые карты 7-ми летней давности. Ужас!
Вывод: полная деградация продукта. Неудивительно, что версию ПРО начали раздавать всем желающим, так как платить ТАКИЕ деньги за некачественный продукт это уж слишком. 5 | 5 | Ответить