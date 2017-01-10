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Tumblr для iOS

Tumblr 7.6 для iPhone, iPad

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Описание Tumblr 7.6 для iPhone, iPadОписание   Скачать Tumblr 7.6 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (152 Мб) Скриншоты Tumblr 7.6 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Tumblr 7.6 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Tumblr 7.6 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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2.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 2.50 из 5
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Tumblr - официальный клиент для iOS-устройств (iPhone, iPad) с возможностью доступа к популярному сервису микроблогов с элементами социальной сети, с помощью которого пользователь может делиться с окружающими людьми различными материалами: картинки, статьи, видео, музыка, цитаты, ссылки и т.д.

Присутствует возможность подписываться на понравившиеся блоги других пользователей Tumblr, можно просматривать свою активность, сохранять черновики, добавлять посты в очередь, настраивать, просматривать и отвечать на сообщения, управлять одновременно несколькими блогами, добавлять виджеты для создания постов на главный экран и многое другое.

Все публикуемые пользователем материалы для удобства разделены на такие категории, как Аудио, Видео, Фото, Чат, Текст, Цитата и Ссылка. Кроме того, поддерживается возможность автоматического экспорта сообщений в Twitter и Facebook.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Tumblr:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 317
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Tumblr

Admin

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