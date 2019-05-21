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Tumblr 13.3.0.00 для Android
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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- Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Tumblr - официальный клиент для Android, для доступа к популярному сервису микроблогов с элементами социальной сети, с помощью которого пользователь может делиться с окружающими людьми различными материалами, будь то картинки, статьи, видео, музыка, цитаты, ссылки и т.д.
Присутствует возможность подписываться на понравившиеся блоги других пользователей Tumblr, просматривать свою активность, сохранять черновики, добавлять посты в очередь, настраивать, просматривать и отвечать на сообщения, управлять одновременно несколькими блогами, добавлять виджеты для создания постов на главный экран и многое другое.
Все публикуемые пользователем материалы для удобства разделены на такие категории, как Аудио, Видео, Фото, Чат, Текст, Цитата и Ссылка. Кроме того поддерживается возможность автоматического экспорта сообщений в Twitter и Facebook.
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|Что нового в Tumblr 13.3.0.00 для Android?
- Обновлены заметки к постам. Теперь они еще быстрее и надежнее.
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