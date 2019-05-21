Tumblr для Android

Tumblr 13.3.0.00 для Android

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Описание Tumblr 13.3.0.00 для AndroidОписание   Скачать Tumblr 13.3.0.00 для AndroidСКАЧАТЬ (23,94 Мб) Скриншоты Tumblr 13.3.0.00 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Tumblr 13.3.0.00 для AndroidСтатистика   Отзывы о Tumblr 13.3.0.00 для AndroidОтзывы (0)  
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Tumblr - официальный клиент для Android, для доступа к популярному сервису микроблогов с элементами социальной сети, с помощью которого пользователь может делиться с окружающими людьми различными материалами, будь то картинки, статьи, видео, музыка, цитаты, ссылки и т.д.

Присутствует возможность подписываться на понравившиеся блоги других пользователей Tumblr, просматривать свою активность, сохранять черновики, добавлять посты в очередь, настраивать, просматривать и отвечать на сообщения, управлять одновременно несколькими блогами, добавлять виджеты для создания постов на главный экран и многое другое.

Все публикуемые пользователем материалы для удобства разделены на такие категории, как Аудио, Видео, Фото, Чат, Текст, Цитата и Ссылка. Кроме того поддерживается возможность автоматического экспорта сообщений в Twitter и Facebook.

Что нового в Tumblr 13.3.0.00 для Android?
  • Обновлены заметки к постам. Теперь они еще быстрее и надежнее.
Tumblr
Tumblr
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 928
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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Отзывы о программе Tumblr

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Отзывов о программе Tumblr 13.3.0.00 для Android пока нет, можете добавить...

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