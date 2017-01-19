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Lansweeper для Windows

Lansweeper 6.0.0.51

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Описание Lansweeper 6.0.0.51Описание   Скачать Lansweeper 6.0.0.51СКАЧАТЬ (39,3 Мб) Скриншоты Lansweeper 6.0.0.51Скриншоты (5)   Статистика Lansweeper 6.0.0.51Статистика   Отзывы о Lansweeper 6.0.0.51Отзывы (0)  
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4.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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Lansweeper - программа для анализа различных параметров находящихся в сети компьютеров. Программа интегрируется в Active Directory, позволяет выводить собранную информацию через web-интерфейс или собственные запросы, хранит информацию с базе sql-сервера. Не требует установки клиентской части на компьютеры пользователей (достаточно, чтобы компьютеры находились в пределах одного домена).

Возможности программы:

  • Обнаружение машин с различными операционными системами: Windows, Linux, Mac. Также выодит данные о подключенных устройствах, таких как принтеры, маршрутизаторы, коммутаторы и т.д.
  • Установка, обновление и удаление приложений с одного компьютера или выделенной группы.
  • Удалённый контроль.
  • Отображение информации о компьютере и пользователе из Active Directory.
  • Отображение информации о всех активных процессах.
  • Отображение содержимого произвольных ключей реестра.
  • Отображение всех текущих настроек Internet Explorer.
  • Более 300 типов отчетов.

Lansweeper может предоставить следующую информацию:

  • Имя пользователя.
  • Группы, в которые он входит.
  • Время последнего сеанса.
  • Допускаются собственные заметки о пользователе, вставка фотографий или импорт сведений из домена.
  • Полная информация об установленной аппаратной конфигурации, слежение за изменениями.
  • Сведения о текущей настройке аппаратной конфигурации.
  • Полная информация об установленном программном обеспечении, пакетах обновлений и имеющихся лицензиях.
  • Все сведения о конфигурации операционной системы.
Что нового в Lansweeper 6.0.0.51?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Lansweeper:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 669
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование - Мониторинг

Отзывы о программе Lansweeper

Admin

Отзывов о программе Lansweeper 6.0.0.51 пока нет, можете добавить...

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