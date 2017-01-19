Lansweeper - программа для анализа различных параметров находящихся в сети компьютеров. Программа интегрируется в Active Directory, позволяет выводить собранную информацию через web-интерфейс или собственные запросы, хранит информацию с базе sql-сервера. Не требует установки клиентской части на компьютеры пользователей (достаточно, чтобы компьютеры находились в пределах одного домена).
Возможности программы:
Обнаружение машин с различными операционными системами: Windows, Linux, Mac. Также выодит данные о подключенных устройствах, таких как принтеры, маршрутизаторы, коммутаторы и т.д.
Установка, обновление и удаление приложений с одного компьютера или выделенной группы.
Удалённый контроль.
Отображение информации о компьютере и пользователе из Active Directory.