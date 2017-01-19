Lansweeper 6.0.0.51 Описание СКАЧАТЬ ( 39,3 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

4.33 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 4.33 из 5

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5 Lansweeper - программа для анализа различных параметров находящихся в сети компьютеров. Программа интегрируется в Active Directory, позволяет выводить собранную информацию через web-интерфейс или собственные запросы, хранит информацию с базе sql-сервера. Не требует установки клиентской части на компьютеры пользователей (достаточно, чтобы компьютеры находились в пределах одного домена). Возможности программы: Обнаружение машин с различными операционными системами: Windows, Linux, Mac. Также выодит данные о подключенных устройствах, таких как принтеры, маршрутизаторы, коммутаторы и т.д.

Установка, обновление и удаление приложений с одного компьютера или выделенной группы.

Удалённый контроль.

Отображение информации о компьютере и пользователе из Active Directory.

Отображение информации о всех активных процессах.

Отображение содержимого произвольных ключей реестра.

Отображение всех текущих настроек Internet Explorer.

Более 300 типов отчетов. Lansweeper может предоставить следующую информацию: Имя пользователя.

Группы, в которые он входит.

Время последнего сеанса.

Допускаются собственные заметки о пользователе, вставка фотографий или импорт сведений из домена.

Полная информация об установленной аппаратной конфигурации, слежение за изменениями.

Сведения о текущей настройке аппаратной конфигурации.

Полная информация об установленном программном обеспечении, пакетах обновлений и имеющихся лицензиях.

Все сведения о конфигурации операционной системы. Что нового в Lansweeper 6.0.0.51?

Улучшения в работе программы

Исправлены ошибки Скриншоты Lansweeper: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 4 / 1 669 Разработчик Geert Moernaut Последнее обновление 19.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Администрирование - Мониторинг Отзывы о программе Lansweeper Admin Отзывов о программе Lansweeper 6.0.0.51 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости