ТОП-сегодня раздела "другое"

Hamachi 2.2.0.633 Hamachi - бесплатное приложение, позволяющее напрямую соединить два (и более) компьютера через Интернет, организовав таким образом виртуальную локальную сеть, в которой можно без проблем организовывать общий доступ к файлам, играть в мультиплеерные игры

Домашний медиа-сервер (UPnP) 4.00 Домашний медиа-сервер (UPnP) - программа, предоставляющая медиа-ресурсы (фотографии, аудио и видео-файлы) вашего компьютера другим UPnP устройствам в домашней сети, например, телевизорам Philips с поддержкой системы Connected Planet

Tunngle 5.8.9 Tunngle - эмулятор локальной сети, который в первую очередь оценят любители мультиплеерных игр. Программа позволяет настраивать сети, объединяя компьютеры в Интернете в виртуальную локальную сеть. Присутствует встроенный чат и настраиваемые профили

NetSetMan 4.7.2 NetSetMan - бесплатная и удобная для повседневного использования программа, которая позволяет легко создавать профили (всего 6 профилей) используемых сетевых подключений и быстро переключаться между ними

Ip Калькулятор 1.2.1.6 Бесплатная и простая в работе программа для вычисления масок и подсетей, которая может быть полезна при вычислении диапазона IP адресов исходя из маски подсети или собственного сетевого адреса. Пригодится при настройке маршрутизации в компьютерных сетях