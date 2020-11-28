TightVNC для Windows

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TightVNC 2.8.55Описание
Отзывы о TightVNC 2.8.55Отзывы
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4.89 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.89 из 5
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TightVNC - бесплатная кроссплатформенная программа, с помощью которой можно осуществлять удаленное управление компьютерами в сети.

TightVNC позволяет дистанционно обращать к рабочему столу другого ПК, а также управлять им с помощью клавиатуры и мыши. Подключение к компьютеру осуществляется при помощи клиентской программы или браузера, используя встроенный веб-сервер.

TightVNC скриншот № 1
TightVNC скриншот № 2
TightVNC скриншот № 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.8.55 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - Администрирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 13 050 | Статистика
Размер:1,97 Мб
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