TightVNC для Windows
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TightVNC - бесплатная кроссплатформенная программа, с помощью которой можно осуществлять удаленное управление компьютерами в сети.
TightVNC позволяет дистанционно обращать к рабочему столу другого ПК, а также управлять им с помощью клавиатуры и мыши. Подключение к компьютеру осуществляется при помощи клиентской программы или браузера, используя встроенный веб-сервер.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8.55 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TightVNC Group
|Категории:
|другое - Администрирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 13 050 | Статистика
|Размер:
|1,97 Мб
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TightVNC - бесплатная кроссплатформенная программа, с помощью которой можно осуществлять удаленное управление компьютерами в сети. TightVNC позволяет дистанционно обращать к рабочему столу другого ПК, а также управлять им с помощью клавиатуры и мыши
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