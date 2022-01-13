Remote Desktop Manager - удобный в использовании инструмент, позволяющий легко настроить несколько удаленных подключений, которые безопасно разделяются между пользователями в централизованном хранилище, что позволяет запускать их одновременно и быстро переключаться между машинами.

Remote Desktop Manager также включает безопасное хранилище паролей, полезное для сохранения учетных данных и ускорения процесса подключения с помощью инъекции учетных данных.

Особенности Remote Desktop Manager: