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Remote Desktop Manager Free для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2021.2.26.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Администрирование
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:141,34 Мб
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Remote Desktop Manager - удобный в использовании инструмент, позволяющий легко настроить несколько удаленных подключений, которые безопасно разделяются между пользователями в централизованном хранилище, что позволяет запускать их одновременно и быстро переключаться между машинами.

Remote Desktop Manager также включает безопасное хранилище паролей, полезное для сохранения учетных данных и ускорения процесса подключения с помощью инъекции учетных данных.

Особенности Remote Desktop Manager:

  • Быстрый запуск высокозащищенных соединений с привилегированными сеансами, удаленными серверами, виртуальными машинами, веб-сайтами и приложениями.
  • Запуск нескольких подключений в одном окне, чтобы уменьшить загромождение рабочего стола.
  • Сохранение учетных данных привилегированных учетных записей непосредственно в сеансе, хранилище пользователей или базе данных для облегчения автоматического входа.
  • Запуск подключения одним щелчком мыши, напрямую вводя учетные данные на удаленные серверы, системы, приложения и веб-сайты.
  • Функция быстрого подключения для быстрого доступа к удаленной машине с помощью Microsoft Remote Desktop, VNC или веб-страницы.
  • Интеграция с широчайшим выбором технологий, включая протокол Microsoft Remote Desktop, Citrix, VMware, Web, Virtual Protocol Network, FTP, FTPS, SFTP, SSH и другие.
  • Интегрированное управление VPN-соединениями с Microsoft Cisco, SonicWall и IPSecVPN, а также полный список дополнений, включая Nortel, Avaya и Watchguard и пр.
  • Более 60 дополнительных модулей, включая SecureCRT, Ammyy и 2xClient.
  • Широкий выбор соединений, включая RDP, RemoteFX, RealVNC, TightVNC, UltraVNC, ICA, HDX, LogMeIn, TeamViewer, RGS, DameWare, Radmin, pcAnywhere, Telnet, RAW, rlogin, XWindow, Hyper-V.
  • Быстрое и безопасное совместное использование всех удаленных сеансов с помощью централизованного хранилища.
  • Контроль, делегирование и фильтрация доступа пользователей к привилегированным учетным записям с помощью управления доступом на основе ролей.
  • Возможность делиться своим хранилищем с коллегами, используя Интернет, Интранет или частное облако.
  • И многое другое...
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