Hetman Word Recovery для Windows

Hetman Word Recovery 2.4

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Hetman Word Recovery 2.4Описание   Скачать Hetman Word Recovery 2.4СКАЧАТЬ (5,45 Мб) Скриншоты Hetman Word Recovery 2.4Скриншоты (6)   Статистика Hetman Word Recovery 2.4Статистика   Отзывы о Hetman Word Recovery 2.4Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hetman Word Recovery - инструмент для восстановления утраченных или удаленных важных текстовых документов как с полностью работоспособных, так и повреждённых накопителей. В этой программе использован ряд алгоритмов, позволяющих восстанавливать документы с отформатированных и заново разбитых на разделы дисков, устройств с повреждениями файловой системы и загрузочной области. Кроме того, доступен специальный режим для работы с изношенными и нестабильно работающими накопителями.

Программа восстанавливает документы в форматах Microsoft Office 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010 и 2013, а также в и формате OpenOffice, поддерживая такие типы файлов как: DOC, DOCX, DOT. Помимо документов Microsoft Word, утилита может помочь в восстановлении документов в формате OpenDocumet (пакеты Open Office, Libre и Star Office): ODT. Но и это еще не все: чтобы охватить наибольший сегмент офисной документации, разработчики приложения обеспечили поддержку файлов PDF, PDB, RTF, WPD и WRI.

Задействован целый комплекс алгоритмов для поиска удаленных файлов. Помимо анализа файловой таблицы диска, используется так называемый «сигнатурный» поиск удаленных документов. Обнаруживая сигнатуры начала DOC или DOCX файла («D0 CF» и «50 4B» соответственно), программа определяет размер документа и выводит его пользователю. Форматирование или удаление разделов, сбой файловой системы может привести к утере части системной информации диска. Используя инновационный алгоритм воссоздания структуры раздела, утилита вернет больше документов, чем другие аналогичные программы. Алгоритм проверки корректности документа, гарантирует возможность дальнейшей работы с каждым восстановленным файлом.

Пользоваться программой очень легко и просто, специальные знания и навыки не требуются. В программе имеется пошаговый мастер-подсказчик, который поможет на каждом этапе восстановления: выбор диска (папки) сканирования, глубина анализа, определение формата файлов, место сохранения информации и т.д. Удобно, что после сканирования доступен предпросмотр найденных элементов, чтобы Вы могли убедиться в правильности восстанавливаемого файла. Кстати, файл может быть сохранен на ПК, записан на CD/DVD-диск, упакован в ISO-образ или отправлен на удаленный FTP-сервер.

Одним словом, с Hetman Word Recovery Вы сможете вернуть "к жизни" важную для Вас офисную текстовую документацию, которая была утеряна в результате различных сбоев (повреждений) носителя или просто непреднамеренно удалена.

Что нового в Hetman Word Recovery 2.4?
  • Улучшен пользовательский интерфейс
Скриншоты Hetman Word Recovery:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 1000 руб.
Ограничение в работе программыне сохраняются восстановленные данные
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 507
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных

Отзывы о программе Hetman Word Recovery

Admin

Отзывов о программе Hetman Word Recovery 2.4 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Connectify

XviD4PSP

ACDSee

The Bat! Home

Балаболка

Calibre

Viber

WinSCP

AIMP

Artweaver

ProgDVB

Adobe Flash Player

CCleaner

RoboForm

Notepad++

Light Alloy

CDBurnerXP

SUMo

Battery Mode

CheMax Rus

 
 