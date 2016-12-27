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Moon Reader 4.1 для Android
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Moon+ Reader - функциональный ридер для Android с большим количеством настроек и удобным интерфейсом. Поддерживает онлайн библиотеки и позволяет читать тысячи бесплатных электронных книг.
Приложение поддерживает следующие форматы: epub, fb2, mobi, chm, cbr, cbz, umd, txt, html, rar, zip или OPDS.
Особенности Moon+ Reader:
- Настройка отображения: размер пробелов между словами, размер шрифтов, жирный, наклонный, шрифт с тенью и др.
- Более 10 установленных тем, включая Дневной и Ночной режими работы.
- Настройка действий для перелистывания страниц: касанием экрана, качелькой громкости, кнопкой камеры, кнопкой поиска или кнопкой назад.
- 24 настраиваемых операции (касание экрана, свайп-жесты, аппаратные кнопки), включая до 15 настраиваемых действий: поиск, закладки, темы, навигация, размер шрифта и др.
- 5 режимов перелистывания: реалистичный - как будто вы перелистываете страницу настоящей книги; попиксельно; построчно; смена страницы. Настраиваемая скорость перелистывания.
- Регулировка яркости простым движением пальца в левой части экрана, управление жестами.
- Интеллектуальный перенос абзацев; отступы для абзацев; убирает лишние пробелы и отступы;
- Настройка предупреждений при длительном чтении, чтобы сохранить ваше зрение.
- Эффект реального перелистывания страниц с настройкой скорости, цвета и прозрачности; 5 анимаций перелистывания.
- Книжная полка: Любимые, Скаченные, Авторы, Теги; Обложки для книг, поиск, добавление книг с SD-карты.
- Выравнивание текста, поддержка гибернации.
- Возможность отключить подсветку аппаратных кнопок в Ночном режиме.
- Контрастный режим, Аннотации, Словари (Оффлайновые или Онлайновые, поддержка Google Переводчика, ColorDict, Fora и др.), Перевод.
- Возможность поделиться книгой.
|Скриншоты Moon Reader:
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