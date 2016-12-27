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Moon Reader для Android

Moon Reader 4.1 для Android

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Описание Moon Reader 4.1 для AndroidОписание   Скачать Moon Reader 4.1 для AndroidСКАЧАТЬ (10,16 Мб) Скриншоты Moon Reader 4.1 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Moon Reader 4.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Moon Reader 4.1 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Moon+ Reader - функциональный ридер для Android с большим количеством настроек и удобным интерфейсом. Поддерживает онлайн библиотеки и позволяет читать тысячи бесплатных электронных книг.

Приложение поддерживает следующие форматы: epub, fb2, mobi, chm, cbr, cbz, umd, txt, html, rar, zip или OPDS.

Особенности Moon+ Reader:

  • Настройка отображения: размер пробелов между словами, размер шрифтов, жирный, наклонный, шрифт с тенью и др.
  • Более 10 установленных тем, включая Дневной и Ночной режими работы.
  • Настройка действий для перелистывания страниц: касанием экрана, качелькой громкости, кнопкой камеры, кнопкой поиска или кнопкой назад.
  • 24 настраиваемых операции (касание экрана, свайп-жесты, аппаратные кнопки), включая до 15 настраиваемых действий: поиск, закладки, темы, навигация, размер шрифта и др.
  • 5 режимов перелистывания: реалистичный - как будто вы перелистываете страницу настоящей книги; попиксельно; построчно; смена страницы. Настраиваемая скорость перелистывания.
  • Регулировка яркости простым движением пальца в левой части экрана, управление жестами.
  • Интеллектуальный перенос абзацев; отступы для абзацев; убирает лишние пробелы и отступы;
  • Настройка предупреждений при длительном чтении, чтобы сохранить ваше зрение.
  • Эффект реального перелистывания страниц с настройкой скорости, цвета и прозрачности; 5 анимаций перелистывания.
  • Книжная полка: Любимые, Скаченные, Авторы, Теги; Обложки для книг, поиск, добавление книг с SD-карты.
  • Выравнивание текста, поддержка гибернации.
  • Возможность отключить подсветку аппаратных кнопок в Ночном режиме.
  • Контрастный режим, Аннотации, Словари (Оффлайновые или Онлайновые, поддержка Google Переводчика, ColorDict, Fora и др.), Перевод.
  • Возможность поделиться книгой.
Скриншоты Moon Reader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 2 579
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧтение книг

Отзывы о программе Moon Reader

Admin

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