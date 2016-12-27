Moon Reader 4.1 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 10,16 Мб) Скриншоты (9) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Moon+ Reader - функциональный ридер для Android с большим количеством настроек и удобным интерфейсом. Поддерживает онлайн библиотеки и позволяет читать тысячи бесплатных электронных книг. Приложение поддерживает следующие форматы: epub, fb2, mobi, chm, cbr, cbz, umd, txt, html, rar, zip или OPDS. Особенности Moon+ Reader: Настройка отображения: размер пробелов между словами, размер шрифтов, жирный, наклонный, шрифт с тенью и др.

Более 10 установленных тем, включая Дневной и Ночной режими работы.

Настройка действий для перелистывания страниц: касанием экрана, качелькой громкости, кнопкой камеры, кнопкой поиска или кнопкой назад.

24 настраиваемых операции (касание экрана, свайп-жесты, аппаратные кнопки), включая до 15 настраиваемых действий: поиск, закладки, темы, навигация, размер шрифта и др.

5 режимов перелистывания: реалистичный - как будто вы перелистываете страницу настоящей книги; попиксельно; построчно; смена страницы. Настраиваемая скорость перелистывания.

Регулировка яркости простым движением пальца в левой части экрана, управление жестами.

Интеллектуальный перенос абзацев; отступы для абзацев; убирает лишние пробелы и отступы;

Настройка предупреждений при длительном чтении, чтобы сохранить ваше зрение.

Эффект реального перелистывания страниц с настройкой скорости, цвета и прозрачности; 5 анимаций перелистывания.

Книжная полка: Любимые, Скаченные, Авторы, Теги; Обложки для книг, поиск, добавление книг с SD-карты.

Выравнивание текста, поддержка гибернации.

Возможность отключить подсветку аппаратных кнопок в Ночном режиме.

Контрастный режим, Аннотации, Словари (Оффлайновые или Онлайновые, поддержка Google Переводчика, ColorDict, Fora и др.), Перевод.

Возможность поделиться книгой. Скриншоты Moon Reader: Статус программы Бесплатная Операционка Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 6 / 2 579 Разработчик Moon+ Последнее обновление 27.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы Чтение книг Отзывы о программе Moon Reader Admin Отзывов о программе Moon Reader 4.1 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости