Auslogics Anti-Malware для Windows

Auslogics Anti-Malware 1.9.3.0

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Описание Auslogics Anti-Malware 1.9.3.0Описание   Скачать Auslogics Anti-Malware 1.9.3.0СКАЧАТЬ (8,47 Мб) Скриншоты Auslogics Anti-Malware 1.9.3.0Скриншоты (4)   Статистика Auslogics Anti-Malware 1.9.3.0Статистика   Отзывы о Auslogics Anti-Malware 1.9.3.0Отзывы (2)  
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4.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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Auslogics Anti-Malware - инструмент, обеспечивающий первоклассную защиту Вашего компьютера от вредоносных программ, устраняя угрозы безопасности. Программа имеет 3 режима сканирования:

  • быстрый - анализируются наиболее важные области компьютера,
  • глубокий - сканируются все элементы системы, в которых может содержаться угроза,
  • выборочный - Вы сами определяете отдельные папки и файлы, которые необходимо проанализировать.

Таким образом, приложение может обнаружить вредоносные элементы, о существовании которых Вы даже не подозревали. Проверяется системная память на наличие вредоносных программ, куки всех основных браузеров, системный реестр, файловая система, планировщик и другие параметры.

Антималвар позволяет изолировать подозрительные файлы (карантин), так что в последствии при необходимости их можно восстановить, если необходимо. Кроме того, есть список игнорирования для исключения отдельных файлов и папок из сканирования и удаления. Для удобства реализован планировщик для автоматической проверки компьютера по расписанию.

Из других преимуществ программы стоит выделить небольшой размер программы и незначительное потребление системных ресурсов, качественно продуманный интерфейс, простоту установки, отсутствие необходимости подключения к интернету и абсолютную совместимость с другими антивирусными продуктами.

Скриншоты Auslogics Anti-Malware:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программыне удаляются найденные угрозы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 570
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
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Отзывы о программе Auslogics Anti-Malware

Олег про Auslogics Anti-Malware 1.7.0.0 [12-03-2016]

Свой+Bitdefender
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Jack3 про Auslogics Anti-Malware 2015 1.0.0.0 [13-03-2015]

А движок чей, собственный?
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