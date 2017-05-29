Auslogics Anti-Malware - инструмент, обеспечивающий первоклассную защиту Вашего компьютера от вредоносных программ, устраняя угрозы безопасности. Программа имеет 3 режима сканирования:

быстрый - анализируются наиболее важные области компьютера,

глубокий - сканируются все элементы системы, в которых может содержаться угроза,

выборочный - Вы сами определяете отдельные папки и файлы, которые необходимо проанализировать.

Таким образом, приложение может обнаружить вредоносные элементы, о существовании которых Вы даже не подозревали. Проверяется системная память на наличие вредоносных программ, куки всех основных браузеров, системный реестр, файловая система, планировщик и другие параметры.

Антималвар позволяет изолировать подозрительные файлы (карантин), так что в последствии при необходимости их можно восстановить, если необходимо. Кроме того, есть список игнорирования для исключения отдельных файлов и папок из сканирования и удаления. Для удобства реализован планировщик для автоматической проверки компьютера по расписанию.

Из других преимуществ программы стоит выделить небольшой размер программы и незначительное потребление системных ресурсов, качественно продуманный интерфейс, простоту установки, отсутствие необходимости подключения к интернету и абсолютную совместимость с другими антивирусными продуктами.