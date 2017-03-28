Ultra Adware Killer - мощный инструмент для поиска и удаления вредоносных и шпионских программ на Вашем компьютере. При сканировании приложение обеспечивает отличную интеграцию со всеми учетными записями на ПК, тем самым позволяет сэкономить время, сделав за один раз полную проверку всех пользователей.

Ultra Adware Killer очистит Ваш компьютер от ненужных панелей инструментов браузеров (поддерживаются все основные web-обозреватели), рекламных блоков, плагинов, нежелательных служб поиска, захватчиков страниц, а также и любого другого потенциально нежелательного ПО (PUP). Дополнительно реализована опция сброса настроек для Google Chrome и Mozilla Firefox.

Работать с приложением Ultra Adware Killer очень легко. Закройте все работающие программы, запустите сканирование и дождитесь его окончания. После этого нажмите "Cleanup". Для надежности в Ultra Adware Killer предусмотрели перед удалением вредоносных программ создание точки восстановления - на случай если после очистки что-то пойдет не так.

Работает утилита быстро, потребляя при этом совсем немного системных ресурсов. Воспользуйтесь Ultra Adware Killer и убедитесь в его эффективности.