AVZ 4.46
AVZ - Программа предназначена для чистки компьютера от SpyWare и AdWare программ, различных Backdoor и троянских компонент и прочего вредоносного кода...
ESET NOD32 Антивирус 10.0.386.2
ESET NOD32 Антивирус обеспечивает надежную защиту от угроз, которым подвергается ваш ПК. Вирусы, черви, шпионское ПО, трояны не смогут причинить никакого вреда. Антивирус защитит от направленных атак злоумышленников и от сложных вредоносных программ
avast! Free Antivirus 2016.12.3.2280 Final
Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ
Malwarebytes Anti-Malware 3.0.6.1469 / 2.2.1.1043
Malwarebytes Anti-Malware - отличная антивирусная программа, которая нейтрализует угрозы, недоступные для стандартных антивирусов. Использует технологию быстрого сканирования системы для выявления и уничтожения различного рода вредоносных программ
HitmanPro 3.7.15.281
HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями, шпионскими и другими вредоносными программами, которая представляет собой антишпионский "облачный" сканер, использующий в работе базы сигнатур Emsisoft, Ikarus
Process Hacker 2.39.124
Process Hacker - мощное приложение для полного контроля над задачами, процессами и службами, с возможностью просмотра их подробной статистики, графиков производительности, выделенной процессом памяти, редактирования дескрипторов безопасности