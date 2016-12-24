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Фильтр синего света для Android

Фильтр синего света 2.3.2 для Android

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Описание Фильтр синего света 2.3.2 для AndroidОписание   Скачать Фильтр синего света 2.3.2 для AndroidСКАЧАТЬ (4,85 Мб) Скриншоты Фильтр синего света 2.3.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Фильтр синего света 2.3.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Фильтр синего света 2.3.2 для AndroidОтзывы (1)  
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Фильтр синего света - полезное приложение для всех пользователей Android-устройств, которое помогает уменьшить эффект зрительного напряжения и усталости глаз при длительном использовании смартфона или планшета. Синее свечение экрана Вашего мобильного девайса, которое незаметно в обычных ситуациях, вызывает зрительную усталость, что сказывается на остроте зрения, ухудшении самочувствия, беспокойности сна и т.д. Приложение, разработанное японскими учеными, позволяет применять ряд фильтров для блокирования нежелательного воздействия свечения экрана, благодаря чему глаза не так сильно напрягаются и отдыхают во время сна.

Приложение очень простое в настройке. Вы можете менять прозрачность фильтра с помощью ползунка. Кроме синего фильтра Вам доступны еще 4: желтый, коричневый, красный и черный. Удобно, что фильтр можно разместить в строке состояния, откуда буквально в один тап Вы сможете включать/отключать защиту экрана.

Приложение Фильтр синего света отлично работает со всеми Android-устройствами, практически не потребляет системных ресурсов и заряда батареи. Защитите свои глаза от утомления и усталости, установив этот простой, но весьма эффективный инструмент.

Скриншоты Фильтр синего света:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Немецкийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)8 / 1 234
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье

Отзывы о программе Фильтр синего света

сергей про Фильтр синего света 1.91 для Android [29-03-2015]

фильтр просто сказка,глаза привыкли сразу и обратно возвращаться не хотелось,но у этой программы есть "маленький" не достаток - она жрет батарею смартфона так что при включенном фильтре и при выключенном экране заряд батареи тает на глазах !
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