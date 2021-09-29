Learn Piano для Android

Описание
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Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:20210917 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 229 | Статистика
Размер:22,44 Мб
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Learn Piano - отличный виртуальный самоучитель игры на фортепиано для Android-смартфонов и планшетов, который будет незаменимым помощником для пользователей, пытающихся самостоятельно в домашних условиях освоить основы игры на пианино.

Основные возможности Learn Piano:

  • Высокое качество звука.
  • Возможность настройки параметров клавиатуры и выбора скорости игры.
  • Воспроизведение MID и MIDI файлов.
  • Возможность разблокировать различные музыкальные инструменты (барабан, труба, скрипка, гитара, бас, саксофон и др.).
  • Большая коллекция известных песен, доступных для изучения.
  • Синхронизация с «облаком».
  • Поиск композиций в Интернете.
  • Наличие «детского» режима.
  • Изменение темы клавиатуры.
  • Встроенный пошаговый помощник.
  • Более 128 инструментов, более 50000 песен, чтобы узнать, как играть.
  • Поддержка миди файлов, Вы можете загрузить любой MIDI и KAR файл с вашего телефона, чтобы играть.
  • Поиск песен из Интернета, чтобы играть.
  • Появилась возможность играть на фортепиано с другом.
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