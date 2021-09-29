Learn Piano для Android
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|20210917 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Rubycell Entertainment
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 229 | Статистика
|Размер:
|22,44 Мб
|СКАЧАТЬ
Learn Piano - отличный виртуальный самоучитель игры на фортепиано для Android-смартфонов и планшетов, который будет незаменимым помощником для пользователей, пытающихся самостоятельно в домашних условиях освоить основы игры на пианино.
Основные возможности Learn Piano:
- Высокое качество звука.
- Возможность настройки параметров клавиатуры и выбора скорости игры.
- Воспроизведение MID и MIDI файлов.
- Возможность разблокировать различные музыкальные инструменты (барабан, труба, скрипка, гитара, бас, саксофон и др.).
- Большая коллекция известных песен, доступных для изучения.
- Синхронизация с «облаком».
- Поиск композиций в Интернете.
- Наличие «детского» режима.
- Изменение темы клавиатуры.
- Встроенный пошаговый помощник.
- Более 128 инструментов, более 50000 песен, чтобы узнать, как играть.
- Поддержка миди файлов, Вы можете загрузить любой MIDI и KAR файл с вашего телефона, чтобы играть.
- Поиск песен из Интернета, чтобы играть.
- Появилась возможность играть на фортепиано с другом.
Бесплатное Android-приложение для бега, фитнеса и других тренировок, с помощью которого можно...
Фитнес для женщин: женская тренировка 1.2.5
Отличное и эффективное фитнес-приложение для женщин, которое позволяет тренироваться,...
Lifesum – приложение для тех, кто заботится о своем здоровье и старается контролировать...
Скороговорки 2016 – помогут не только развить дикцию и внятность речи, но и хорошенько...
Уделите физическим упражнениям всего семь минут в день и следите как улучшается форма...
Простое приложение для Android-устройств, которое поможет успокоиться, расслабиться и...
Отзывы о программе Learn Piano
Admin
Отзывов о программе Learn Piano 20210917 пока нет, можете добавить...