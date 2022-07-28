Домашняя тренировка Pro для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|113.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Hazard Studio
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38,56 Мб
Домашняя тренировка Pro - приложение, которое предлагает ежедневные тренировки для всех основных групп мышц, благодаря которым можно, за относительно небольшой промежуток времени, нарастить мышечную массу и заниматься спортом дома, не посещая тренажерный зал.
Приложение включает в себя упражнения для пресса, груди, ног, рук, а также тренировки тела. Все упражнения разработаны специалистами. Не нужно снаряжения, поэтому не нужно ходить в спортзал.
Особенности Домашняя тренировка Pro:
- План разминки и растяжки.
- Автоматическая запись процесса обучения и возможность легко отслеживать историю.
- Диаграмма изменения веса.
- Напоминания о тренировке.
- Подробные видео 3D анимации.
- План питания для похудения и бодибилдинга.
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