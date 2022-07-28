Домашняя тренировка Pro - приложение, которое предлагает ежедневные тренировки для всех основных групп мышц, благодаря которым можно, за относительно небольшой промежуток времени, нарастить мышечную массу и заниматься спортом дома, не посещая тренажерный зал.

Приложение включает в себя упражнения для пресса, груди, ног, рук, а также тренировки тела. Все упражнения разработаны специалистами. Не нужно снаряжения, поэтому не нужно ходить в спортзал.

Особенности Домашняя тренировка Pro: