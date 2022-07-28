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Домашняя тренировка Pro для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:113.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:38,56 Мб
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Домашняя тренировка Pro - приложение, которое предлагает ежедневные тренировки для всех основных групп мышц, благодаря которым можно, за относительно небольшой промежуток времени, нарастить мышечную массу и заниматься спортом дома, не посещая тренажерный зал.

Приложение включает в себя упражнения для пресса, груди, ног, рук, а также тренировки тела. Все упражнения разработаны специалистами. Не нужно снаряжения, поэтому не нужно ходить в спортзал.

Особенности Домашняя тренировка Pro:

  • План разминки и растяжки.
  • Автоматическая запись процесса обучения и возможность легко отслеживать историю.
  • Диаграмма изменения веса.
  • Напоминания о тренировке.
  • Подробные видео 3D анимации.
  • План питания для похудения и бодибилдинга.
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