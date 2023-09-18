Bluelight Filter Lite для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Hardy-infinity
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|12,73 Мб
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Bluelight Filter Lite - это упрощенная версия программы Bluelight Filter, и является незаменимым помощником для уменьшения усталости глаз от длительного просмотра экрана вашего мобильного устройства. Она предлагает стабильную и быструю производительность, даже на слабых устройствах.
Излишнее количество синего света с экрана вашего смартфона или планшета может привести к напряжению глаз и проблемам со сном. Это приложение настраивает цвет экрана для уменьшения синего света, снимает напряжение с глаз и способствует отдыху глаз во время сна.
Основные функции Bluelight Filter Lite:
- Бесплатное приложение для ухода за глазами: С легкостью снижайте нагрузку на глаза. Просто запустите приложение один раз!
- Фильтр синего света с натуральным цветом: Приложение предоставляет натуральный цвет экрана, позволяя комфортно читать новости, электронную почту и веб-сайты, уменьшая усталость глаз.
- Простое управление: Легко включайте или выключайте фильтр и настраивайте его параметры. Вы также можете выбрать желаемый цвет.
- Быстрое включение и выключение: Легко показывайте или скрывайте фильтр в строке статуса.
- Автоматический запуск: Выберите, будет ли приложение запускаться при старте устройства.
- 5 цветных фильтров: Вы можете выбрать один из пяти цветных фильтров.
- Минимальное влияние на аккумулятор: Потребление энергии аккумулятора приложением минимальное, за исключением использования нескольких фильтров.
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Admin
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