Bluelight Filter Lite для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:12,73 Мб
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Bluelight Filter Lite - это упрощенная версия программы Bluelight Filter, и является незаменимым помощником для уменьшения усталости глаз от длительного просмотра экрана вашего мобильного устройства. Она предлагает стабильную и быструю производительность, даже на слабых устройствах.

Излишнее количество синего света с экрана вашего смартфона или планшета может привести к напряжению глаз и проблемам со сном. Это приложение настраивает цвет экрана для уменьшения синего света, снимает напряжение с глаз и способствует отдыху глаз во время сна.

Основные функции Bluelight Filter Lite:

  • Бесплатное приложение для ухода за глазами: С легкостью снижайте нагрузку на глаза. Просто запустите приложение один раз!
  • Фильтр синего света с натуральным цветом: Приложение предоставляет натуральный цвет экрана, позволяя комфортно читать новости, электронную почту и веб-сайты, уменьшая усталость глаз.
  • Простое управление: Легко включайте или выключайте фильтр и настраивайте его параметры. Вы также можете выбрать желаемый цвет.
  • Быстрое включение и выключение: Легко показывайте или скрывайте фильтр в строке статуса.
  • Автоматический запуск: Выберите, будет ли приложение запускаться при старте устройства.
  • 5 цветных фильтров: Вы можете выбрать один из пяти цветных фильтров.
  • Минимальное влияние на аккумулятор: Потребление энергии аккумулятора приложением минимальное, за исключением использования нескольких фильтров.
Примечание! Для этого приложения требуется разрешение на применение экранных фильтров. Оно регулирует яркость и цвет экрана для предотвращения усталости глаз и не использует это разрешение для других целей.
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