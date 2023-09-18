Bluelight Filter Lite - это упрощенная версия программы Bluelight Filter, и является незаменимым помощником для уменьшения усталости глаз от длительного просмотра экрана вашего мобильного устройства. Она предлагает стабильную и быструю производительность, даже на слабых устройствах.

Излишнее количество синего света с экрана вашего смартфона или планшета может привести к напряжению глаз и проблемам со сном. Это приложение настраивает цвет экрана для уменьшения синего света, снимает напряжение с глаз и способствует отдыху глаз во время сна.

Основные функции Bluelight Filter Lite:

Бесплатное приложение для ухода за глазами: С легкостью снижайте нагрузку на глаза. Просто запустите приложение один раз!

Фильтр синего света с натуральным цветом: Приложение предоставляет натуральный цвет экрана, позволяя комфортно читать новости, электронную почту и веб-сайты, уменьшая усталость глаз.

Простое управление: Легко включайте или выключайте фильтр и настраивайте его параметры. Вы также можете выбрать желаемый цвет.

Быстрое включение и выключение: Легко показывайте или скрывайте фильтр в строке статуса.

Автоматический запуск: Выберите, будет ли приложение запускаться при старте устройства.

5 цветных фильтров: Вы можете выбрать один из пяти цветных фильтров.

Минимальное влияние на аккумулятор: Потребление энергии аккумулятора приложением минимальное, за исключением использования нескольких фильтров.

Примечание! Для этого приложения требуется разрешение на применение экранных фильтров. Оно регулирует яркость и цвет экрана для предотвращения усталости глаз и не использует это разрешение для других целей.