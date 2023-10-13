Калькулятор калорий МЗР для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.126.42 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ядров Сергей
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|24,61 Мб
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Калькулятор калорий МЗР - это ваш надежный спутник в пути к здоровому образу жизни. Это максимально заряженный дневник питания и тренировок, оснащенный самой большой проверенной базой продуктов и упражнений, а также широкими возможностями для достижения ваших фитнес-целей.
Особенности приложения Калькулятор калорий МЗР:
- Калькулятор калорий и питательных веществ: Отслеживайте калории, белки, жиры и углеводы для каждого приема пищи и за весь день. Учитывайте соотношение белков, жиров и углеводов в процентах от общей калорийности.
- Уникальный расчет блюд: Оценивайте химический состав готовых блюд с учетом всех потерь и разрушения витаминов при тепловой обработке.
- База продуктов: Используйте более 7000 продуктов с полным химическим составом и 150 000 наименований от производителей.
- Персонализированные рекомендации: Устанавливайте свои нормы калорийности, белков, жиров и углеводов в соответствии с вашей целью: похудение, набор массы или поддержание веса.
- Разнообразие упражнений: Найдите подходящие упражнения из обширной базы силовых, кардио и игровых видов спорта.
- Тренировочные программы: Используйте готовые программы тренировок для различных целей: набор массы, увеличение силы, рельеф тела.
- Персонализированные тренировки: Создавайте свои упражнения и программы тренировок, а также отслеживайте расход калорий.
- Дневник здоровья: Отмечайте параметры здоровья, такие как сахар крови и давление.
- Социальное взаимодействие: Публикуйте свои достижения, общайтесь с единомышленниками, получайте поддержку и делись рецептами здорового питания.
- Курсы и знания: Получайте базовые знания о физиологии и энергетическом обмене, чтобы эффективно достигать своих целей по здоровью и фитнесу.
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