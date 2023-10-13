Калькулятор калорий МЗР - это ваш надежный спутник в пути к здоровому образу жизни. Это максимально заряженный дневник питания и тренировок, оснащенный самой большой проверенной базой продуктов и упражнений, а также широкими возможностями для достижения ваших фитнес-целей.

Особенности приложения Калькулятор калорий МЗР: