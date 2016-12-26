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Disk Drill для Windows

Disk Drill 2.0.0.285

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Описание Disk Drill 2.0.0.285Описание   Скачать Disk Drill 2.0.0.285СКАЧАТЬ (15,75 Мб) Скриншоты Disk Drill 2.0.0.285Скриншоты (2)   Статистика Disk Drill 2.0.0.285Статистика   Отзывы о Disk Drill 2.0.0.285Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Disk Drill - бесплатная программа для восстановления удаленных данных для Windows. Без проблем поможет восстановить потерянные документы, видео, музыку или фотографии.

Может сканировать и восстановить данные практически с любого носителя информации, будь-то внутренний или внешний жесткий диск, USB флешка, iPod, карта памяти и д.р.

Приложение восстановит данные после удаления из корзины, форматирования диска, изменения разделов или вирусного вторжения.

Особенности:

  • Сканирует и восстанавливает данные с любого носителя информации.
  • Имеет несколько алгоритмов восстановления.
  • Простой интуитивно понятный интерфейс.
  • Поддерживает все файловые системы.
  • Восстановит файлы после форматирования диска, изменения разделов и т.д.
  • Защищает компьютер от будущей потери данных. Ведет учет всех удаленных файлов, что позволяет гораздо проще и быстрее восстанавливать их.
  • Резервное копирование тома или раздела с неисправного диска и сохранение его на новый диск.
  • Пауза / Возобновление сканирования.
Скриншоты Disk Drill:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)15 / 21 951
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных

Отзывы о программе Disk Drill

Alex про Disk Drill Windows Data Recovery 1.0.186 [17-03-2015]

Спасибо! Действительно бесплатная прога, очень удобная! Не смотря на то что на английском языке - пользоваться проще простого! Нажал кнопку "Recover" (Восстановить) и программа нашла и восстановила на флешке даже те фотки, что я удалил 2 месяца назад.
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