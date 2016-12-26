Disk Drill - бесплатная программа для восстановления удаленных данных для Windows. Без проблем поможет восстановить потерянные документы, видео, музыку или фотографии.
Может сканировать и восстановить данные практически с любого носителя информации, будь-то внутренний или внешний жесткий диск, USB флешка, iPod, карта памяти и д.р.
Приложение восстановит данные после удаления из корзины, форматирования диска, изменения разделов или вирусного вторжения.
Особенности:
- Сканирует и восстанавливает данные с любого носителя информации.
- Имеет несколько алгоритмов восстановления.
- Простой интуитивно понятный интерфейс.
- Поддерживает все файловые системы.
- Восстановит файлы после форматирования диска, изменения разделов и т.д.
- Защищает компьютер от будущей потери данных. Ведет учет всех удаленных файлов, что позволяет гораздо проще и быстрее восстанавливать их.
- Резервное копирование тома или раздела с неисправного диска и сохранение его на новый диск.
- Пауза / Возобновление сканирования.