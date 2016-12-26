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5 Disk Drill - бесплатная программа для восстановления удаленных данных для Windows. Без проблем поможет восстановить потерянные документы, видео, музыку или фотографии. Может сканировать и восстановить данные практически с любого носителя информации, будь-то внутренний или внешний жесткий диск, USB флешка, iPod, карта памяти и д.р. Приложение восстановит данные после удаления из корзины, форматирования диска, изменения разделов или вирусного вторжения. Особенности: Сканирует и восстанавливает данные с любого носителя информации.

Имеет несколько алгоритмов восстановления.

Простой интуитивно понятный интерфейс.

Поддерживает все файловые системы.

Восстановит файлы после форматирования диска, изменения разделов и т.д.

Защищает компьютер от будущей потери данных. Ведет учет всех удаленных файлов, что позволяет гораздо проще и быстрее восстанавливать их.

Резервное копирование тома или раздела с неисправного диска и сохранение его на новый диск.

Пауза / Возобновление сканирования. Disk Drill для Macintosh