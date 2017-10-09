APUS Launcher - красивый и функциональный лаунчер для Android, позволяющий не только полноценно заменить стандартную оболочку, но и использовать ряд дополнительных опций для наилучшей организации вашего устройства. В этом приложении все продумано до мелочей. APUS Launcher конечно привнесет в ваш девайс и красивые обои и забавные эффекты, но основная фишка все же в гибкой настройке и удобстве использования смартфона или планшета.

APUS Launcher оснащен продвинутым анализатором данных устройства: утилита может определить категорию того или иного приложения, сервиса, службы и распределить их по выделенным папкам: Игры, Связь, Фото, Медиа, Инструменты и т.д. Кстати, при необходимости можно переносить приложения между папками, а сами директории быстро переименовываются.

Ну а набор изменения параметров самого Android-девайса порадует даже самых взыскательных пользователей: тут вам и управление яркостью, и отключение/включение модулей связи, и мощный фонарик, и автоматическое вращение, и определение местоположения и многое-многое другое. Удобно, что есть возможность увидеть и самые ресурсоемкие приложения, управление которыми позволит вашему девайсу дольше "прожить" без подзарядки.

Ну и наконец, APUS Launcher, несмотря на все разнообразие возможностей и доступный функционал, очень мало потребляет системных ресурсов и заряда батареи. С лаунчером вы привнесете свежесть и неповторимость своему Android-устройству.