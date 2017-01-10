Windows 10 Manager - сборник системных утилит для оптимизации, настройки, восстановления и очистки новейшей операционной системы Windows 10. С помощью этого приложения Вы получите в распоряжение разнообразные инструменты, с помощью которых сможете увеличить скорость работы и отклика системы, устранить системные ошибки, усовершенствовать безопасность, да и вообще настроить ОС Windows 10 по своему предпочтению и желанию.

Все инструменты Windows 10 Manager разбиты на несколько категорий:

информация

оптимизация

очистка

настройка

безопасность

сеть

разные утилиты

В разделе Информация Вы получите подробные данные о самой системе и используемом оборудовании, сможете узнать об установочных ключах Windows и офисных продуктов, увидите все запущенные процессы, исправите различные проблемы и произведете быструю автоматическую очистку системы.

Раздел Оптимизация посвящен различным улучшениям и повышению производительности компьютера за счет настройки "железа" Вашего ПК, позволяя выжать максимум возможностей из конфигурации.

Очистка. Тут Вы узнаете, какие файлы или папки занимают больше всего места на дисках, удалите без остатков выбранные приложения и программы, найдете мусорные и неиспользуемые записи реестра и дубликаты файлов, что в конечном счете даст Вам дополнительное дисковое пространство. Здесь же находятся инструменты для работы с реестром - Registry Cleaner и Registry Defrag.

В разделе Настройка можно организовать внешний вид системы Windows, трей, область уведомлений, стартовый экран, меню Пуск, службы автозапуска и т.д.

Опция Безопасность служит усилению Вашей защиты путем настройки отдельных компонентов системы. Здесь есть инструменты восстановления данных, ограничения доступа к определенным дискам, папкам, файлам, шифрования данных, удаления следов работы на ПК и в интернете, а также и другое.

Для оптимизации скорости подключения к интернету служит раздел Сеть. Ну а раздел Разных утилит содержит некоторые полезные функции для настройки экрана приветствия, панели задач и т.д.

В целом, Windows 10 Manager - это сборник разных системных утилит, которые помогут Вам индивидуально настроить Windows 10, что скажется как скорости работы, так и стабильности и удобстве использования.