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Часы рыбака для Android

Часы рыбака 5.16.0120.01 для Android

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Описание Часы рыбака 5.16.0120.01 для AndroidОписание   Скачать Часы рыбака 5.16.0120.01 для AndroidСКАЧАТЬ (21,26 Мб) Скриншоты Часы рыбака 5.16.0120.01 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Часы рыбака 5.16.0120.01 для AndroidСтатистика   Отзывы о Часы рыбака 5.16.0120.01 для AndroidОтзывы (1)  
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Часы рыбака - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого можно спрогнозировать насколько будет успешной предстоящая рыбалка. Программа отображает влияние погоды и движений небесных тел на результат рыбалки по выбранным видам рыб и позволяет выбрать лучшие часы для рыбной ловли.

Прогнозирование основано на семействе математических моделей рыбы MathFish5.1 и строится по более чем 300 видам рыб, включая щуку, окуня, леща, карпа, карася и других видов рыб. При рассчете прогноза учитывается значение атмосферного давления, температуры, влажности воздуха, ветра, облачности, данные о восходе, заходе и кульминациях Солнца и Луны, время прилива и отлива. Причем пользователь может самостоятельно выбрать, какие факторы ему принимать во внимание при прогнозировании.

Для удобства отображения можно выбрать требуемые породы рыб. В настройках приложения рыбы распределены по семействам.

Скриншоты Часы рыбака:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 913
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Часы рыбака

Анатолий про Часы рыбака 5.16.0120.01 для Android [08-06-2017]

Крутое приложение оно реально работает! Несколько раз проверял и сверялся с этими часами в разных местах улова, и всегда совпадают прогнозы и действительность. Теперь это самая главная программа на моем AGM A8, поскольку на рыбалку езжу часто летом.
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