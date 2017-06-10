Часы рыбака - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого можно спрогнозировать насколько будет успешной предстоящая рыбалка. Программа отображает влияние погоды и движений небесных тел на результат рыбалки по выбранным видам рыб и позволяет выбрать лучшие часы для рыбной ловли.

Прогнозирование основано на семействе математических моделей рыбы MathFish5.1 и строится по более чем 300 видам рыб, включая щуку, окуня, леща, карпа, карася и других видов рыб. При рассчете прогноза учитывается значение атмосферного давления, температуры, влажности воздуха, ветра, облачности, данные о восходе, заходе и кульминациях Солнца и Луны, время прилива и отлива. Причем пользователь может самостоятельно выбрать, какие факторы ему принимать во внимание при прогнозировании.

Для удобства отображения можно выбрать требуемые породы рыб. В настройках приложения рыбы распределены по семействам.