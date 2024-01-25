Дневник малыша для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.005 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|RAD: Stress relief apps
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|22,94 Мб
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Дневник малыша - это надежный помощник, с помощью которого вы сможете контролировать детское питание и развитие малыша. Позволяет отслеживать кормление новорожденного, включая грудное вскармливание, кормление из бутылочки, кормление твердой пищей и пр. Также присутствует возможность отслеживать смену подгузников, вес ребенка и рост ребенка, вести дневник прикорма и т.д.
Основные функции приложения Дневник малыша:
- Удобное отслеживание: кормление грудью, развитие малыша, таймер и журнал кормления, режим ребенка. Уход за младенцем стал намного проще.
- Дневник мамы, детский сон: отслеживайте режим сна для новорожденных, сон ребенка.
- Позволяет включать звуки для сна: успокаивающие звуки и мелодии для вашего малыша.
- Здоровый малыш, дневник младенца: отслеживайте рост и вес ребенка.
- Таймеры кормления грудью и сна одним кликом.
- Возможность фиксировать смену подгузника, вы можете отметить, мокрый он или грязный.
- Библиотека статей, приложения для мам: читайте и делитесь последними советами по воспитанию детей.
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