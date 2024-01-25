Дневник малыша - это надежный помощник, с помощью которого вы сможете контролировать детское питание и развитие малыша. Позволяет отслеживать кормление новорожденного, включая грудное вскармливание, кормление из бутылочки, кормление твердой пищей и пр. Также присутствует возможность отслеживать смену подгузников, вес ребенка и рост ребенка, вести дневник прикорма и т.д.

Основные функции приложения Дневник малыша: