Дневник малыша для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.005 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:22,94 Мб
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Дневник малыша скриншот № 1
Дневник малыша скриншот № 2
Дневник малыша скриншот № 3
Дневник малыша скриншот № 4

Дневник малыша - это надежный помощник, с помощью которого вы сможете контролировать детское питание и развитие малыша. Позволяет отслеживать кормление новорожденного, включая грудное вскармливание, кормление из бутылочки, кормление твердой пищей и пр. Также присутствует возможность отслеживать смену подгузников, вес ребенка и рост ребенка, вести дневник прикорма и т.д.

Основные функции приложения Дневник малыша:

  • Удобное отслеживание: кормление грудью, развитие малыша, таймер и журнал кормления, режим ребенка. Уход за младенцем стал намного проще.
  • Дневник мамы, детский сон: отслеживайте режим сна для новорожденных, сон ребенка.
  • Позволяет включать звуки для сна: успокаивающие звуки и мелодии для вашего малыша.
  • Здоровый малыш, дневник младенца: отслеживайте рост и вес ребенка.
  • Таймеры кормления грудью и сна одним кликом.
  • Возможность фиксировать смену подгузника, вы можете отметить, мокрый он или грязный.
  • Библиотека статей, приложения для мам: читайте и делитесь последними советами по воспитанию детей.
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