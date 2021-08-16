Avon ON для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:20,08 Мб
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Avon ON - инструмент для представителей компании Avon, с помощью которого можно существенно упростить процесс управления и продвижения своего бизнеса.

Приложение обеспечивает быстрый и безопасный доступ к важнейшим инструментам с вашего смартфона, а также позволяет быстро и легко размещать заказы, делиться лучшими предложениями и новыми каталогами в любом месте.

Основные функции приложения Avon ON:

  • Доступ к актуальному и брендированному контенту компании Avon.
  • Создание индивидуальных постов в нескольких социальных сетях.
  • Возможность просматривать и делиться онлайн-каталогами.
  • Управление заказами клиентов, полученных из онлайн-каталогов.
  • Размещение заказа на ходу.
  • Получение уведомлений и возможность следить за последними новостями о продуктах, специальных предложениях, о заказе.
  • Просмотр баланса счета и информации размещенной в профиле.
  • Общение с другими представителями и бизнес-партнерами.
  • Быстрый доступ к информации о программах, акциях и предложениях для представителей.
  • Полезные подсказки, которые помогут быстро и удобно делать публикации в социальных сетях.
  • Возможность отслеживать эффективность ваших публикаций и улучшать опыт в социальных сетях.
  • Возможность создавать и делиться видео для продвижения продукции прямо из приложения.
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