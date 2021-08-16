Avon ON для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Avon Products Inc
|Категории:
|другое - Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|20,08 Мб
|СКАЧАТЬ
Avon ON - инструмент для представителей компании Avon, с помощью которого можно существенно упростить процесс управления и продвижения своего бизнеса.
Приложение обеспечивает быстрый и безопасный доступ к важнейшим инструментам с вашего смартфона, а также позволяет быстро и легко размещать заказы, делиться лучшими предложениями и новыми каталогами в любом месте.
Основные функции приложения Avon ON:
- Доступ к актуальному и брендированному контенту компании Avon.
- Создание индивидуальных постов в нескольких социальных сетях.
- Возможность просматривать и делиться онлайн-каталогами.
- Управление заказами клиентов, полученных из онлайн-каталогов.
- Размещение заказа на ходу.
- Получение уведомлений и возможность следить за последними новостями о продуктах, специальных предложениях, о заказе.
- Просмотр баланса счета и информации размещенной в профиле.
- Общение с другими представителями и бизнес-партнерами.
- Быстрый доступ к информации о программах, акциях и предложениях для представителей.
- Полезные подсказки, которые помогут быстро и удобно делать публикации в социальных сетях.
- Возможность отслеживать эффективность ваших публикаций и улучшать опыт в социальных сетях.
- Возможность создавать и делиться видео для продвижения продукции прямо из приложения.
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Admin
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