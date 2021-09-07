Поздравления на все случаи - приложение, предлагающее более 100 000 уникальных поздравлений на все случаи и 500 открыток, с помощью которых можно порадовать своих друзей, близких и коллег. Имеется встроенный конструктор открыток, который поможет создать абсолютно уникальные открытки с вашей подписью. Программа содержит авторские поздравления на день рождения и на все случаи сгруппированные по категориям.

Имеется возможность отправки поздравлений через WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, Одноклассники, ВКонтакте, также можно отредактировать текст поздравления перед отправкой.

Доступны следующие открытки: