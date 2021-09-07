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Поздравления на все случаи для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16,08 Мб
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Поздравления на все случаи скриншот № 1
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Поздравления на все случаи - приложение, предлагающее более 100 000 уникальных поздравлений на все случаи и 500 открыток, с помощью которых можно порадовать своих друзей, близких и коллег. Имеется встроенный конструктор открыток, который поможет создать абсолютно уникальные открытки с вашей подписью. Программа содержит авторские поздравления на день рождения и на все случаи сгруппированные по категориям.

Имеется возможность отправки поздравлений через WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, Одноклассники, ВКонтакте, также можно отредактировать текст поздравления перед отправкой.

Доступны следующие открытки:

  • Поздравления с днем рождения.
  • Поздравления на все случаи жизни.
  • Поздравления маме, папе и всем родным.
  • Поздравления с юбилеем.
  • Поздравления на праздники.
  • Поздравления подруге.
  • Поздравления на свадьбу.
  • Открытки с днем рождения.
  • Смс поздравления.
  • Открытки на все случаи.
  • и многое другое...
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