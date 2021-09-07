Поздравления на все случаи для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Поздравуха
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16,08 Мб
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Поздравления на все случаи - приложение, предлагающее более 100 000 уникальных поздравлений на все случаи и 500 открыток, с помощью которых можно порадовать своих друзей, близких и коллег. Имеется встроенный конструктор открыток, который поможет создать абсолютно уникальные открытки с вашей подписью. Программа содержит авторские поздравления на день рождения и на все случаи сгруппированные по категориям.
Имеется возможность отправки поздравлений через WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, Одноклассники, ВКонтакте, также можно отредактировать текст поздравления перед отправкой.
Доступны следующие открытки:
- Поздравления с днем рождения.
- Поздравления на все случаи жизни.
- Поздравления маме, папе и всем родным.
- Поздравления с юбилеем.
- Поздравления на праздники.
- Поздравления подруге.
- Поздравления на свадьбу.
- Открытки с днем рождения.
- Смс поздравления.
- Открытки на все случаи.
- и многое другое...
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Отзывы о программе Поздравления на все случаи
Admin
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