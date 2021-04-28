Мастер Шкаф для Android

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Оценка: 4.80/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Испанский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):4 / 3 339 | Статистика
Размер:4,68 Мб
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Мастер Шкаф - полезное приложение для начинающих мебельных мастеров и домашних умельцев, с помощью которого можно быстро и легко создавать типовые элементы мебели (например кухни по индивидуальным размерам), раскрой предмета мебели, высчитать количество материалов и их примерную стоимость.

На данный момент доступны каркасы шкафов купе, четыре вида шкафов, тумбы с цоколем, стол обычный и стол компьютерный. Достаточно всего лишь выбрать тип мебели, затем ввести общие размеры, после чего программа самостоятельно высчитает деталировку.

Основные возможности программы Мастер Шкаф:

  • Расчёт количества материалов.
  • Длина кромки, площадь ДСП, ДВП.
  • Возможность экспорта в csv или отправки по почте.
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