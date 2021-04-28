Мастер Шкаф для Android
|Оценка:
|4.80/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Испанский
|Разработчик:
|Sergio Falcão
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 3 339 | Статистика
|Размер:
|4,68 Мб
|СКАЧАТЬ
Мастер Шкаф - полезное приложение для начинающих мебельных мастеров и домашних умельцев, с помощью которого можно быстро и легко создавать типовые элементы мебели (например кухни по индивидуальным размерам), раскрой предмета мебели, высчитать количество материалов и их примерную стоимость.
На данный момент доступны каркасы шкафов купе, четыре вида шкафов, тумбы с цоколем, стол обычный и стол компьютерный. Достаточно всего лишь выбрать тип мебели, затем ввести общие размеры, после чего программа самостоятельно высчитает деталировку.
Основные возможности программы Мастер Шкаф:
- Расчёт количества материалов.
- Длина кромки, площадь ДСП, ДВП.
- Возможность экспорта в csv или отправки по почте.
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Admin
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