Мастер Шкаф - полезное приложение для начинающих мебельных мастеров и домашних умельцев, с помощью которого можно быстро и легко создавать типовые элементы мебели (например кухни по индивидуальным размерам), раскрой предмета мебели, высчитать количество материалов и их примерную стоимость.

На данный момент доступны каркасы шкафов купе, четыре вида шкафов, тумбы с цоколем, стол обычный и стол компьютерный. Достаточно всего лишь выбрать тип мебели, затем ввести общие размеры, после чего программа самостоятельно высчитает деталировку.

Основные возможности программы Мастер Шкаф: