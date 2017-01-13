EasyWay - маршруты общественного транспорта в вашем Android-устройстве. EasyWay mobile - это быстрый и удобный способ прямо из вашего телефона узнать о маршрутах следования общественного транспорта.
Достаточно определить отправной и конечный пункт назначения, и приложение подберет наиболее оптимальный маршрут. Вы всегда будете в курсе актуальной информации обо всех маршрутах общественного транспорта (время работы, стоимость, схема и интервал движения), что позволит лучше ориентироваться при передвижении по городу.
Возможности EasyWay:
Offline-режим: маршруты, остановки, расписания, поиск в окрестности адреса.
поиск оптимального пути из А в Б;
полный список актуальных маршрутов с прорисовкой на карте в каждом из предложенных городов (схема и интервал движения, время работы, стоимость проезда);
GPS трекинг вашего передвижения;
GPS общественного транспорта (Киев, Львов, Днепропетровск, Кировоград, Сумы, Тернополь);
определение направления движения на базе GPS-данных и расчет времени прибытия транспорта на остановку;
информация про транспорт, адаптированный для людей с ограниченной мобильностью.
Сервис EasyWayпредоставляется в:
55 городах Украины (все областные центры, все города Крыма, все крупные региональные города)
4 городах Молдовы (Кишинев, Тирасполь, Бендеры, Бельцы)
Болгарии (София, Бургас, Пловдив, Плевен, Варна)
Сербии (Белград)
Хорватии (Загреб)
Казахстан (Астана)
Россия
Что нового в EasyWay 3.2.10 для Android?
Решили проблему постоянной загрузки/обновления города.