Программы для Android » Навигация, GPS » GPS » EasyWay 3.2.10 для Android
Скачать Яндекс.Браузер
EasyWay для Android

EasyWay 3.2.10 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание EasyWay 3.2.10 для AndroidОписание   Скачать EasyWay 3.2.10 для AndroidСКАЧАТЬ (14,01 Мб) Скриншоты EasyWay 3.2.10 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика EasyWay 3.2.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о EasyWay 3.2.10 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

EasyWay - маршруты общественного транспорта в вашем Android-устройстве. EasyWay mobile - это быстрый и удобный способ прямо из вашего телефона узнать о маршрутах следования общественного транспорта.

Достаточно определить отправной и конечный пункт назначения, и приложение подберет наиболее оптимальный маршрут. Вы всегда будете в курсе актуальной информации обо всех маршрутах общественного транспорта (время работы, стоимость, схема и интервал движения), что позволит лучше ориентироваться при передвижении по городу.

Возможности EasyWay:

  • Offline-режим: маршруты, остановки, расписания, поиск в окрестности адреса.
  • поиск оптимального пути из А в Б;
  • полный список актуальных маршрутов с прорисовкой на карте в каждом из предложенных городов (схема и интервал движения, время работы, стоимость проезда);
  • GPS трекинг вашего передвижения;
  • GPS общественного транспорта (Киев, Львов, Днепропетровск, Кировоград, Сумы, Тернополь);
  • определение направления движения на базе GPS-данных и расчет времени прибытия транспорта на остановку;
  • информация про транспорт, адаптированный для людей с ограниченной мобильностью.

Сервис EasyWay предоставляется в:

  • 55 городах Украины (все областные центры, все города Крыма, все крупные региональные города)
  • 4 городах Молдовы (Кишинев, Тирасполь, Бендеры, Бельцы)
  • Болгарии (София, Бургас, Пловдив, Плевен, Варна)
  • Сербии (Белград)
  • Хорватии (Загреб)
  • Казахстан (Астана)
  • Россия
Что нового в EasyWay 3.2.10 для Android?
  • Решили проблему постоянной загрузки/обновления города.
  • Цвета маршрутов.
  • Установка на карту памяти.
  • Много улучшений и оптимизаций.
Скриншоты EasyWay:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)6 / 4 122
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS - Карты

Отзывы о программе EasyWay

Admin

Отзывов о программе EasyWay 3.2.10 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Booking.com

GPS status

MAPS.ME

Camera360

AppMgr III (App 2 SD)

SimCity BuildIt

X-plore

SofaScore

Battery Doctor

Герои Стихий

World of Tanks Assistant

FBReader

Temple Run 2

BlaBlaCar

World of Tanks Blitz

King of Thieves

TripAdvisor

Sonic Dash

Avast Mobile Security & Antivirus

Clean Master

 
 