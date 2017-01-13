EasyWay 3.2.10 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 14,01 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 EasyWay - маршруты общественного транспорта в вашем Android-устройстве. EasyWay mobile - это быстрый и удобный способ прямо из вашего телефона узнать о маршрутах следования общественного транспорта. Достаточно определить отправной и конечный пункт назначения, и приложение подберет наиболее оптимальный маршрут. Вы всегда будете в курсе актуальной информации обо всех маршрутах общественного транспорта (время работы, стоимость, схема и интервал движения), что позволит лучше ориентироваться при передвижении по городу. Возможности EasyWay: Offline-режим: маршруты, остановки, расписания, поиск в окрестности адреса.

поиск оптимального пути из А в Б;

полный список актуальных маршрутов с прорисовкой на карте в каждом из предложенных городов (схема и интервал движения, время работы, стоимость проезда);

GPS трекинг вашего передвижения;

GPS общественного транспорта (Киев, Львов, Днепропетровск, Кировоград, Сумы, Тернополь);

определение направления движения на базе GPS-данных и расчет времени прибытия транспорта на остановку;

информация про транспорт, адаптированный для людей с ограниченной мобильностью. Сервис EasyWay предоставляется в: 55 городах Украины (все областные центры, все города Крыма, все крупные региональные города)

4 городах Молдовы (Кишинев, Тирасполь, Бендеры, Бельцы)

Болгарии (София, Бургас, Пловдив, Плевен, Варна)

Сербии (Белград)

Хорватии (Загреб)

Казахстан (Астана)

Россия Что нового в EasyWay 3.2.10 для Android?

Решили проблему постоянной загрузки/обновления города.

Цвета маршрутов.

Установка на карту памяти.

Много улучшений и оптимизаций. Скриншоты EasyWay: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский, Украинский Закачек (сегодня/всего) 6 / 4 122 Разработчик Agilie Последнее обновление 13.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы GPS - Карты Отзывы о программе EasyWay Admin Отзывов о программе EasyWay 3.2.10 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости