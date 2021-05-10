Locus Map - приложение для навигации с оффлайн-картами для любителей активного отдыха, благодаря которому можно легко создавать, планировать или делиться своими поездками, сохранять воспоминания, отслеживать свою производительность и многое другое. Программа отлично подходит для пеших прогулок, катания на горных велосипедах, езды на велосипеде, бега, геокешинга, катания на беговых лыжах и других мероприятий на свежем воздухе.

Основные функции Locus Map: