Locus Map для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Карты - GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:43,11 Мб
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Locus Map - приложение для навигации с оффлайн-картами для любителей активного отдыха, благодаря которому можно легко создавать, планировать или делиться своими поездками, сохранять воспоминания, отслеживать свою производительность и многое другое. Программа отлично подходит для пеших прогулок, катания на горных велосипедах, езды на велосипеде, бега, геокешинга, катания на беговых лыжах и других мероприятий на свежем воздухе.

Основные функции Locus Map:

  • планирование маршрутов по пешеходным тропам, велосипедным дорожкам или на открытой местности;
  • запись треков со всей полезной статистикой - расстояние, скорость, темп, набор высоты, сжигание калорий и другое;
  • импорт и экспорт маршрутов в различных форматах (GPX, KMZ, TCX...);
  • шаринг треков в Strava, Runkeeper или Google Earth;
  • создание своей частной базы данных интересных или любимых мест;
  • просмотр своих фотографий с геотегами на карте;
  • импорт и экспорт достопримечательностей в различных форматах;
  • пошаговые голосовые инструкции или звуковые сигналы;
  • предупреждение о нарушении маршрута;
  • навигация и руководство по маршрутам, импортированным из других источников;
  • руководство по прямой линии по открытой местности;
  • загрузка кэшей для автономной игры с помощью надстройки G4L;
  • перемещение по тайникам над картой или используя компас, регистрируйте их онлайн или оффлайн;
  • графические инструменты и инструменты расчета;
  • управление своими журналами и черновиками;
  • предупреждения о предстоящем тайнике;
  • настройка главного меню в соответствии с вашими потребностями;
  • настройка главного экрана - функциональные панели, правое/левое управление, светлый/темный режим;
  • установка системы координат, единицы измерения, информационные панели и экраны;
  • предустановленные конфигурации.
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