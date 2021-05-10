Locus Map для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Asamm Software, s.r.o.
|Категории:
|Карты - GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|43,11 Мб
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Locus Map - приложение для навигации с оффлайн-картами для любителей активного отдыха, благодаря которому можно легко создавать, планировать или делиться своими поездками, сохранять воспоминания, отслеживать свою производительность и многое другое. Программа отлично подходит для пеших прогулок, катания на горных велосипедах, езды на велосипеде, бега, геокешинга, катания на беговых лыжах и других мероприятий на свежем воздухе.
Основные функции Locus Map:
- планирование маршрутов по пешеходным тропам, велосипедным дорожкам или на открытой местности;
- запись треков со всей полезной статистикой - расстояние, скорость, темп, набор высоты, сжигание калорий и другое;
- импорт и экспорт маршрутов в различных форматах (GPX, KMZ, TCX...);
- шаринг треков в Strava, Runkeeper или Google Earth;
- создание своей частной базы данных интересных или любимых мест;
- просмотр своих фотографий с геотегами на карте;
- импорт и экспорт достопримечательностей в различных форматах;
- пошаговые голосовые инструкции или звуковые сигналы;
- предупреждение о нарушении маршрута;
- навигация и руководство по маршрутам, импортированным из других источников;
- руководство по прямой линии по открытой местности;
- загрузка кэшей для автономной игры с помощью надстройки G4L;
- перемещение по тайникам над картой или используя компас, регистрируйте их онлайн или оффлайн;
- графические инструменты и инструменты расчета;
- управление своими журналами и черновиками;
- предупреждения о предстоящем тайнике;
- настройка главного меню в соответствии с вашими потребностями;
- настройка главного экрана - функциональные панели, правое/левое управление, светлый/темный режим;
- установка системы координат, единицы измерения, информационные панели и экраны;
- предустановленные конфигурации.
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