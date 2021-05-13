GPS АнтиРадар Free - полезное для автолюбителей приложение, которое представляет собой радар-детектор и предупреждает водителя о стационарных камерах и радарах ДПС на дороге. Программа работает с помощью известных данных о расположении стационарных камер и радаров ДПС (такие как Стрелка или Старт СТ) и других объектов. В платной версии есть возможность добавить недостающие камеры вручную и синхронизация их между пользователями.

Основные возможности GPS АнтиРадар Free:

Еженедельные бесплатные обновления базы!

Удобный, простой и полностью русифицированный интерфейс.

Работа в фоне. Можно запускать Яндекс или Гугл карты, навигацию или любые другие программы, которые Вы хотите. О приближении к камере сообщат приятным женским голосом.

База покрывает все регионы России.

Примечание! Стоит помнить, что приложение в первую очередь выступает помощником водителя, но никак не гарантом отсутствия штрафов, т.к. новые камеры могут не сразу попадать в базу данных. Поэтому лучше всего соблюдать правила дорожного движения и быть внимательным на дороге.