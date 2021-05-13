GPS АнтиРадар Free для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|26.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Airbits
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|8,48 Мб
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GPS АнтиРадар Free - полезное для автолюбителей приложение, которое представляет собой радар-детектор и предупреждает водителя о стационарных камерах и радарах ДПС на дороге. Программа работает с помощью известных данных о расположении стационарных камер и радаров ДПС (такие как Стрелка или Старт СТ) и других объектов. В платной версии есть возможность добавить недостающие камеры вручную и синхронизация их между пользователями.
Основные возможности GPS АнтиРадар Free:
- Еженедельные бесплатные обновления базы!
- Удобный, простой и полностью русифицированный интерфейс.
- Работа в фоне. Можно запускать Яндекс или Гугл карты, навигацию или любые другие программы, которые Вы хотите. О приближении к камере сообщат приятным женским голосом.
- База покрывает все регионы России.
Примечание! Стоит помнить, что приложение в первую очередь выступает помощником водителя, но никак не гарантом отсутствия штрафов, т.к. новые камеры могут не сразу попадать в базу данных. Поэтому лучше всего соблюдать правила дорожного движения и быть внимательным на дороге.
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