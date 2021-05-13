Программы для Android » Навигация, GPS » GPS » GPS АнтиРадар Free 26.2

GPS АнтиРадар Free для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:26.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:8,48 Мб
СКАЧАТЬ
GPS АнтиРадар Free скриншот № 2
GPS АнтиРадар Free скриншот № 3
GPS АнтиРадар Free скриншот № 4

GPS АнтиРадар Free - полезное для автолюбителей приложение, которое представляет собой радар-детектор и предупреждает водителя о стационарных камерах и радарах ДПС на дороге. Программа работает с помощью известных данных о расположении стационарных камер и радаров ДПС (такие как Стрелка или Старт СТ) и других объектов. В платной версии есть возможность добавить недостающие камеры вручную и синхронизация их между пользователями.

Основные возможности GPS АнтиРадар Free:

  • Еженедельные бесплатные обновления базы!
  • Удобный, простой и полностью русифицированный интерфейс.
  • Работа в фоне. Можно запускать Яндекс или Гугл карты, навигацию или любые другие программы, которые Вы хотите. О приближении к камере сообщат приятным женским голосом.
  • База покрывает все регионы России.

Примечание! Стоит помнить, что приложение в первую очередь выступает помощником водителя, но никак не гарантом отсутствия штрафов, т.к. новые камеры могут не сразу попадать в базу данных. Поэтому лучше всего соблюдать правила дорожного движения и быть внимательным на дороге.

ТОП-сегодня раздела "GPS"
 

скачать Яндекс.КартыЯндекс.Карты 10.4

Яндекс.Карты – приложение, позволяющее не только смотреть карты и спутниковые снимки...

скачать Locus MapLocus Map 4.1.1

Приложение для мобильных устройств на базе Android, которое предлагает автономные карты...

скачать ViewRangerViewRanger 10.4.24

Исследуйте пешие маршруты, благодаря доступу к бесплатным оффлайн-картам и GPS-навигации в...

скачать GPS statusGPS status 11.0.307

GPS status – утилита покажет все необходимые данные от GPS-приемника. Вы узнаете о точных...

скачать Mark Photo SpotMark Photo Spot 3.0.1

Mark Photo Spot – приложение позволяет сохранять местоположение GPS и другую информацию на...

скачать NavmiiNavmii 3.7.13

Бесплатное приложение для GPS навигации, использующее карты Open Street Map, устанавливаемые на...

Отзывы о программе GPS АнтиРадар Free

Admin

Отзывов о программе GPS АнтиРадар Free 26.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв