TomTom GO Navigation для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6.196 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TomTom International BV
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|190,15 Мб
TomTom GO Navigation - это удобное и многофункциональное приложение для навигации, предоставляющее множество возможностей для комфортного и безопасного вождения. Независимо от того, подключены ли вы к сети или находитесь в автономном режиме, это приложение предоставит вам актуальную информацию о маршрутах, дорожной обстановке и скоростных ограничениях.
TomTom GO Navigation обладает гибкой функциональностью, предлагая пользователю выбор между навигацией в режиме онлайн и автономном режиме. Если вы предпочитаете экономить мобильный трафик, приложение предоставит доступ к автономным картам в более чем 150 странах без раздражающей рекламы. Еженедельные обновления карт гарантируют актуальность маршрутов, а функция указания полосы движения поможет избежать ненужных маневров на дороге.
Таким образом, TomTom GO Navigation представляет собой надежный и современный навигационный инструмент, обладающий обширным набором функций, которые помогут вам добраться до места назначения легко, быстро и безопасно.
- Основные возможности TomTom GO Navigation:
- TomTom Traffic: Интеллектуальные функции построения маршрутов на основе данных о трафике в режиме реального времени позволят вам избежать заторов и выбрать наиболее оптимальный путь.
- Предупреждения о камерах контроля скорости: Приложение обновляет данные о стационарных и мобильных камерах контроля скорости, помогая соблюдать правила дорожного движения и предотвращая нарушения.
- Онлайн-поиск: Поиск пунктов назначения, интересных мест и достопримечательностей станет легким и удобным благодаря хранящейся в приложении информации о популярных адресах.
- Передача данных о расчетном времени прибытия: Делитесь информацией о времени прибытия с вашими контактами через выбранную платформу для обмена сообщениями, что особенно удобно при планировании встреч.
- Альтернативные маршруты: Получайте информацию о путях объезда заторов с точными расчетами расстояния и времени, чтобы выбрать наиболее быстрый и удобный путь.
- Поездки к месту съемки фотографии: Если вы добавили геометку к фотографии, приложение прокладывает маршрут прямо к указанному местоположению, помогая вам вернуться к интересным местам.
- Поездки к контакту: Удобное планирование маршрутов к вашим знакомым на основе данных о контактах, хранящихся на вашем телефоне.
- Без рекламы: Никакой раздражающей рекламы, позволяя вам наслаждаться путешествием без лишних отвлечений.
- Поддержка Android Auto: Новая функция приложения позволяет интегрировать его с Android Auto для еще большего удобства использования.
В целом, TomTom GO Navigation - это высокофункциональное приложение для навигации, предлагающее гибкие режимы работы, точные обновления карт и актуальную информацию о дорожной обстановке. Благодаря функциям TomTom Traffic и предупреждениям о камерах контроля скорости, вы сможете выбирать оптимальные маршруты и соблюдать правила дорожного движения. Поддержка Android Auto и другие удобные возможности делают это приложение незаменимым помощником для каждого водителя.
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