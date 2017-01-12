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Twoo для iOS

Twoo 8.7.7 для iPhone, iPad

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Описание Twoo 8.7.7 для iPhone, iPadОписание   Скачать Twoo 8.7.7 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (68.4 Мб) Скриншоты Twoo 8.7.7 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Twoo 8.7.7 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Twoo 8.7.7 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Twoo - сервис для новых знакомств с людьми по всему миру. Так быстро и легко заводить друзей еще никогда не было: просто зарегистрируйтесь в этой социальной сети и находите интересных собеседников, общаясь без ограничений в личной беседе или общем чате. Вы будете удивлены, но приложение Twoo поможет найти новых друзей даже в Вашем округе, с которыми Вы при желании встретитесь в живую и продолжите общение.

Кроме этого, здесь есть множество дополнительных развлекательных функций - мини-игры, обмен фотографиями, организация альбомов и многое другое для того, чтобы Вы весело и не скучно могли провести свое свободное время.

Ежедневно более миллиона человек знакомятся друг с другом на Twoo, присоединяйтесь и Вы к этому многочисленному сообществу, общаясь, как говорится, без границ и барьеров.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Twoo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 193
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе Twoo

Admin

Отзывов о программе Twoo 8.7.7 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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