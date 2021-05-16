Twoo для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.17.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 139 | Статистика
Размер:54,91 Мб
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Twoo - сервис для новых знакомств с людьми по всему миру. Так быстро и легко заводить друзей еще никогда не было: просто зарегистрируйтесь в этой социальной сети и находите интересных собеседников, общаясь без ограничений в личной беседе или общем чате. Вы будете удивлены, но приложение поможет найти новых друзей даже в вашем округе, с которыми вы при желании встретитесь в живую и продолжите общение.

Кроме этого, здесь есть множество дополнительных развлекательных функций - мини-игры, обмен фотографий, организация альбомов и многое другое для того, чтобы вы весело и не скучно могли провести свое свободное время.

Ежедневно более миллиона человек знакомятся друг с другом на Twoo, присоединяйтесь и вы к этому многочисленному сообществу, общаясь, как говорится, без границ и барьеров.

Что нового в Twoo 10.17.0?
  • Исправлены ошибки.
  • Внесены незначительные улучшения.
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