Twoo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.17.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MassiveMedia
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 139 | Статистика
|Размер:
|54,91 Мб
|СКАЧАТЬ
Twoo - сервис для новых знакомств с людьми по всему миру. Так быстро и легко заводить друзей еще никогда не было: просто зарегистрируйтесь в этой социальной сети и находите интересных собеседников, общаясь без ограничений в личной беседе или общем чате. Вы будете удивлены, но приложение поможет найти новых друзей даже в вашем округе, с которыми вы при желании встретитесь в живую и продолжите общение.
Кроме этого, здесь есть множество дополнительных развлекательных функций - мини-игры, обмен фотографий, организация альбомов и многое другое для того, чтобы вы весело и не скучно могли провести свое свободное время.
Ежедневно более миллиона человек знакомятся друг с другом на Twoo, присоединяйтесь и вы к этому многочисленному сообществу, общаясь, как говорится, без границ и барьеров.
- Исправлены ошибки.
- Внесены незначительные улучшения.
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Admin
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