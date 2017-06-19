Shark Taxi для Android

Shark Taxi 2.5.1 для Android

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Описание Shark Taxi 2.5.1 для AndroidОписание   Скачать Shark Taxi 2.5.1 для AndroidСКАЧАТЬ (15,95 Мб) Скриншоты Shark Taxi 2.5.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Shark Taxi 2.5.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Shark Taxi 2.5.1 для AndroidОтзывы (2)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Shark Taxi - мобильное приложение для вызова такси в вашем городе быстро и по оптимальным ценам.

Возможности:

  • Приложение знакомит с информацией о каждом водителе, его автомобиле и предоставляемых услугах.
  • Отслеживание стоимости поездки.
  • Передвижение автомобиля в живом режиме отображается на экране вашего смартфона.

Благодаря геолокации и автоматизации процесса подачи машины, такси приедет к вам быстрее, чем в рядовых службах такси. Нет очереди на ожидание оператора и лишних звеньев в общении между вами и водителем.

После выполнения заказы клиенты оценивают поездку, формируя рейтинг водителей в системе. Это дисциплинирует водителей держать марку и оказывать услуги по высшему классу.

Shark Taxi - такси на расстоянии клика!

Что нового в Shark Taxi 2.5.1 для Android?
  • Устранены критические ошибки.
  • Повышена стабильность работы приложения.
Скриншоты Shark Taxi:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 460
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Shark Taxi

Евгений про Shark Taxi 1.7.2 для Android [15-03-2017]

о программе не скажу, но само такси шарк - полное говно и прогу эту я ставить себе не стану.
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сергей про Shark Taxi 1.7.2 для Android [25-01-2017]

программа отвратительно работает на тел.марки meizu.
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