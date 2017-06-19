Яндекс.Такси 3.36.0 для Android
Яндекс.Такси – заказывайте такси без звонков и разговором с операторами. Нажмите кнопку, и ближайшая машина будет в месте назначения через кратчайшее время. В
CamOnRoad 0.0.87 для Android
CamOnRoad – позволит использовать Android-устройство в качестве автомобильного видеорегистратора и GPS-навигатора. Записанные файлы можно хранить как на самом
Метро Москвы 1.0 для Android
Метро Москвы – Московский Метрополитен разработал официальное приложение для гостей и жителей столицы РФ. С его помощью можно проложить маршрут в любую точку Москвы
Антирадар Стрелка 5.41 для Android
Антирадар Стрелка - приложение для Android-устройств, которое предупредит вас о находящемся по ходу движения стационарных камерах, постах ГИБДД и опасностях на
Shark Taxi 1.7.2 для Android
Shark Taxi - мобильное приложение для вызова такси в вашем городе быстро и по оптимальным ценам
meet-me 1.1 для Android
meet-me - программа для Android-смартфонов, с помощью которой вы сможете узнать в каком направлении находится ваш друг и на каком расстоянии. Это удобно чтобы найти