QField for QGIS для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.2 - Congo | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|OPENGIS.ch
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|76.39 Мб
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QField для QGIS - это приложение, сфокусированное на эффективной работе с географическими информационными системами в полевых условиях и удобном обмене данными между полевыми и офисными средами.
QField представляет собой расширение популярного проекта QGIS с открытым исходным кодом. Оно позволяет пользователям работать с полностью настраиваемыми проектами прямо на месте работы, позволяя настраивать формы объектов, темы карт, макеты печати и многое другое, предоставляя все возможности QGIS на мобильном устройстве.
Используя библиотеки с открытым исходным кодом, такие как gdal, SQLite и PostGIS, QField способен считывать, отображать и редактировать разнообразные наборы пространственных векторных и растровых данных. Пользователи могут просматривать и изменять данные в любом месте, будь то на месте работы, при загрузке данных на устройство, получении их по электронной почте или передаче через USB-кабель.
Основные возможности приложения QField для QGIS:
- Полная совместимость с файлами проектов QGIS (.qgs, .qgz), а также проектами с геопакетами.
- Работа с базами данных геопакетов и пространственными данными на основе SQLite.
- Поддержка наборов векторных данных GeoJSON, KML, GPX и shapefile.
- Возможность работы с растровыми данными в форматах GeoTIFF, GeoPDF, WEBP и JPEG2000.
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Admin
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