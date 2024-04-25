QField for QGIS для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.2 - Congo | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:76.39 Мб
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QField для QGIS - это приложение, сфокусированное на эффективной работе с географическими информационными системами в полевых условиях и удобном обмене данными между полевыми и офисными средами.

QField представляет собой расширение популярного проекта QGIS с открытым исходным кодом. Оно позволяет пользователям работать с полностью настраиваемыми проектами прямо на месте работы, позволяя настраивать формы объектов, темы карт, макеты печати и многое другое, предоставляя все возможности QGIS на мобильном устройстве.

Используя библиотеки с открытым исходным кодом, такие как gdal, SQLite и PostGIS, QField способен считывать, отображать и редактировать разнообразные наборы пространственных векторных и растровых данных. Пользователи могут просматривать и изменять данные в любом месте, будь то на месте работы, при загрузке данных на устройство, получении их по электронной почте или передаче через USB-кабель.

Основные возможности приложения QField для QGIS:

  • Полная совместимость с файлами проектов QGIS (.qgs, .qgz), а также проектами с геопакетами.
  • Работа с базами данных геопакетов и пространственными данными на основе SQLite.
  • Поддержка наборов векторных данных GeoJSON, KML, GPX и shapefile.
  • Возможность работы с растровыми данными в форматах GeoTIFF, GeoPDF, WEBP и JPEG2000.
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