QField для QGIS - это приложение, сфокусированное на эффективной работе с географическими информационными системами в полевых условиях и удобном обмене данными между полевыми и офисными средами.

QField представляет собой расширение популярного проекта QGIS с открытым исходным кодом. Оно позволяет пользователям работать с полностью настраиваемыми проектами прямо на месте работы, позволяя настраивать формы объектов, темы карт, макеты печати и многое другое, предоставляя все возможности QGIS на мобильном устройстве.

Используя библиотеки с открытым исходным кодом, такие как gdal, SQLite и PostGIS, QField способен считывать, отображать и редактировать разнообразные наборы пространственных векторных и растровых данных. Пользователи могут просматривать и изменять данные в любом месте, будь то на месте работы, при загрузке данных на устройство, получении их по электронной почте или передаче через USB-кабель.

Основные возможности приложения QField для QGIS: