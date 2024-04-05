ArcGIS Earth для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Esri
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|161,99 Мб
|СКАЧАТЬ
ArcGIS Earth - это мощное приложение, предоставляющее пользователям простой и удобный способ работать с геопространственными данными в формате 3D. Независимо от того, находитесь ли вы онлайн или офлайн, ArcGIS Earth обеспечивает доступ к ресурсам, инструментам и аналитике. Это приложение создано для широкого круга пользователей и обладает интуитивно понятным интерфейсом, который одинаково хорошо работает как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах, что делает его идеальным инструментом для различных сценариев совместной работы.
Основные возможности ArcGIS Earth включают:
- Поддержка различных источников данных, включая ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise, локальные наборы данных и сервисы веб-карт.
- Возможность просмотра локальных файлов, таких как пакеты мобильных сцен, KML, KMZ и другие.
- Доступ к Living Atlas of the World, обеспечивающий доступ к огромному объему геопространственных данных.
- Возможность подключения к ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise для удобного доступа к данным.
- Инструменты интерактивного анализа, такие как измерение расстояний, определение линии видимости и другие.
- Создание и публикация туров с фотографиями, содержащими геотеги.
- Поиск местоположений и переключение между локаторами для быстрой навигации.
- Встроенные подсказки и руководство по использованию приложения и его жестам.
- Возможность записи, просмотра и публикации GPS-треков для вашей организации.
Приложение для Android-смартфонов и планшетов, при помощи которого можно использовать своё...
Яндекс Go – заказывайте такси без звонков и разговором с операторами. Нажмите кнопку, и...
Антирадар Стрелка – если вы много времени проводите в дороге, то приложение поможет...
Полезное Android-приложение для водителей, благодаря которому можно без проблем найти в...
Компас : Smart Compass – встроенный магнитный датчик позволяет использовать ваше устройство в...
Незаменимый помощник любого путешественника, с помощью которого можно легко следить за...
Отзывы о программе ArcGIS Earth
Admin
Отзывов о программе ArcGIS Earth 2.0.0 пока нет, можете добавить...