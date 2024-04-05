ArcGIS Earth - это мощное приложение, предоставляющее пользователям простой и удобный способ работать с геопространственными данными в формате 3D. Независимо от того, находитесь ли вы онлайн или офлайн, ArcGIS Earth обеспечивает доступ к ресурсам, инструментам и аналитике. Это приложение создано для широкого круга пользователей и обладает интуитивно понятным интерфейсом, который одинаково хорошо работает как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах, что делает его идеальным инструментом для различных сценариев совместной работы.

Основные возможности ArcGIS Earth включают: