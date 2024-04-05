ArcGIS Earth для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:161,99 Мб
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ArcGIS Earth - это мощное приложение, предоставляющее пользователям простой и удобный способ работать с геопространственными данными в формате 3D. Независимо от того, находитесь ли вы онлайн или офлайн, ArcGIS Earth обеспечивает доступ к ресурсам, инструментам и аналитике. Это приложение создано для широкого круга пользователей и обладает интуитивно понятным интерфейсом, который одинаково хорошо работает как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах, что делает его идеальным инструментом для различных сценариев совместной работы.

Основные возможности ArcGIS Earth включают:

  • Поддержка различных источников данных, включая ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise, локальные наборы данных и сервисы веб-карт.
  • Возможность просмотра локальных файлов, таких как пакеты мобильных сцен, KML, KMZ и другие.
  • Доступ к Living Atlas of the World, обеспечивающий доступ к огромному объему геопространственных данных.
  • Возможность подключения к ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise для удобного доступа к данным.
  • Инструменты интерактивного анализа, такие как измерение расстояний, определение линии видимости и другие.
  • Создание и публикация туров с фотографиями, содержащими геотеги.
  • Поиск местоположений и переключение между локаторами для быстрой навигации.
  • Встроенные подсказки и руководство по использованию приложения и его жестам.
  • Возможность записи, просмотра и публикации GPS-треков для вашей организации.
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