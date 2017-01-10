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FireAlpaca для Windows

FireAlpaca 1.6.4

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Описание FireAlpaca 1.6.4Описание   Скачать FireAlpaca 1.6.4СКАЧАТЬ (26,46 Мб) Скриншоты FireAlpaca 1.6.4Скриншоты (6)   Статистика FireAlpaca 1.6.4Статистика   Отзывы о FireAlpaca 1.6.4Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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FireAlpaca - простенький, но удобный графический редактор для преобразования изображений, фотографий и любых других картинок. Здесь нет каких-то продвинутых или специфических функций, но базовый набор инструментов позволяет быстро и легко редактировать нужные изображения.

В приложении присутствуют инструменты кисти, заливки, пера, ластика, волшебной палочки, лассо. Кроме того, можно отредактировать цвета, яркость, контраст, вращать и обрезать картинку, изменять ее размер и т.д. Стоит отметить, что программа поддерживает работу со слоями по аналогии с популярнейшим редактором Photoshop, тем самым открывая достаточно широкие возможности по изменению фотографий и изображений.

Что касается используемых в программе графических форматов, то это .psd, .jpg, .png, .bmp, .gif и .mdp (собственный формат FireAlpaca). Интерфейс программы выполнен в классическом и знакомом по другим графическим редакторам виде, что гарантирует быстрое освоение функционала приложения и настройку панели инструментов "под себя". В общем, данный редактор может быть рекомендован для начинающих мастеров и дизайнеров, обладая для этого всем необходимым базовым функционалом и интуитивно понятной оболочкой.

Что нового в FireAlpaca 1.6.4?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты FireAlpaca:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 2 051
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнимация

Отзывы о программе FireAlpaca

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