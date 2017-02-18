Double Commander для Windows

Double Commander 0.7.7

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Описание Double Commander 0.7.7Описание   Скачать Double Commander 0.7.7СКАЧАТЬ (5,33 Мб) Скриншоты Double Commander 0.7.7Скриншоты (8)   Статистика Double Commander 0.7.7Статистика   Отзывы о Double Commander 0.7.7Отзывы (7)  
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4.74 из 5, всего оценок - 20
  • Рейтинг программы - 4.74 из 5
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Double Commander - набирающий популярность кросс-платформенный двухпанельный файловый менеджер с гибкими настройками "под себя" и поддержкой плагинов. Вообще изначально проект разрабатывался как бесплатная альтернатива популярнейшего менеджера файлов Total Commander. Однако в процессе развития этот менеджер перерос в отдельное и мощное приложение, сочетающее в себе весь основной функционал Total Commander (в том числе и поддержку его плагинов), а также некоторые свои особенные, удобные и полезные опции.

Основные возможности программы:

  • Поддержка Unicode
  • Выполнение всех операций в фоновом режиме
  • В наличии инструмент группового переименования файлов
  • Реализована поддержка вкладок
  • Полностью настраиваемое отображение информации о файлах и папках в колонках
  • Встроен текстовый редактор (F4) с подсветкой синтаксиса
  • Встроен просмотрщик файлов (F3) для просмотра файлов в шестнадцатеричном, двоичном или текстовом формате
  • Обеспечена работа с архивами как с обычными подкаталогами. Можно легко копировать файлы в архив и из него. Поддерживаются такие типы архивов как ZIP, TAR GZ, TGZ, LZMA, а также BZ2, RPM, CPIO, DEB, RAR.
  • Расширенный поиск файлов, включая поиск текста в любых файлах.
  • Полностью настраиваемая панель инструментов с кнопками для запуска внешних программ или внутренних команд меню.
  • Поддержка WCX, WDX и WLX плагинов от Total Commander
  • Протоколирование файловых операций
  • Реализация приложения в обычной установочной версии, а также и портативном исполнении.

В целом, надо отметить, что у команды разработчиков Double Commander действительно получилось создать качественный, функциональный и удобный файловый менеджер, который способен полноценно заменить не только Total Commander, но и любой другой инструмент для работы с файлами на компьютере.

Что нового в Double Commander 0.7.7?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Double Commander:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)11 / 5 521
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры
 Программа Double Commander отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Double Commander

Аурик про Double Commander 0.7.6 [17-02-2017]

Хотя программа до сих пор в статусе beta-версии (0.7.7), но даже в таком виде она стала прекрасной заменой платному Total Commander и частично платному Unreal Commander. Нормально работает под Win7 (32- и 64-бит) и Win10 64-бит - ни зависаний, ни сбоев.
Насчёт жалоб samix от 18-01-2017:
1) показ скрытых файлов включается в настройках, как и в любом файл-менеджере;
2) встроенный просмотрщик файлов вообще-то есть, но примитивный; ну так поставьте в качестве внешней программы просмотра Universal Viewer - и будет вам счастье;
3) редактировать файловым менеджером теги к песням - извращение, имхо )))
1 | | Ответить

samix про Double Commander 0.7.6 [18-01-2017]

На вкус и цвет товарищей нет.Я как попробовал Directory Opus 9 в далёком 2010,так и пользуюсь им до сих пор.Но недавно переустановил ось и решил посмотреть ,что-же новенькое появилось за последнее время и сильно разочаровался.Пробовал всякие и в частности и этот Дублькоммандер,но он не увидел скрытые файлы,не редактирует теги к песням,нет своего просмотршика файлов и т.д. а потом вообще завис когда я его попросил раскрыть все папки,короче,поставил опять старый Допус.
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Николай про Double Commander 0.7.5 [30-10-2016]

Сильно разочарован. Опыт использования 1 день вин7. Дважды при попытке отмены копирования компьютер зависал. Помогла только жесткая перезагрузка.
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с нашей деревни про Double Commander 0.6.6 [03-11-2015]

Спасибо команде разработчиков за отличную программу.
8 | | Ответить

Vladimir про Double Commander 0.6.1 beta [07-05-2015]

Double Commander 0.7.0 работает великолепно, полная замена totalcom. Есть функции, которых нет у totalcom, индикатор свободного места на диске. Бесплатный и без регистрации.
6 | | Ответить

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