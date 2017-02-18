Double Commander 0.7.7 Описание СКАЧАТЬ ( 5,33 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (7) Оцените программу!

4.74 из 5, всего оценок - 20 Рейтинг программы - 4.74 из 5

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5 Double Commander - набирающий популярность кросс-платформенный двухпанельный файловый менеджер с гибкими настройками "под себя" и поддержкой плагинов. Вообще изначально проект разрабатывался как бесплатная альтернатива популярнейшего менеджера файлов Total Commander. Однако в процессе развития этот менеджер перерос в отдельное и мощное приложение, сочетающее в себе весь основной функционал Total Commander (в том числе и поддержку его плагинов), а также некоторые свои особенные, удобные и полезные опции. Основные возможности программы: Поддержка Unicode

Выполнение всех операций в фоновом режиме

В наличии инструмент группового переименования файлов

Реализована поддержка вкладок

Полностью настраиваемое отображение информации о файлах и папках в колонках

Встроен текстовый редактор (F4) с подсветкой синтаксиса

Встроен просмотрщик файлов (F3) для просмотра файлов в шестнадцатеричном, двоичном или текстовом формате

Обеспечена работа с архивами как с обычными подкаталогами. Можно легко копировать файлы в архив и из него. Поддерживаются такие типы архивов как ZIP, TAR GZ, TGZ, LZMA, а также BZ2, RPM, CPIO, DEB, RAR.

Расширенный поиск файлов, включая поиск текста в любых файлах.

Полностью настраиваемая панель инструментов с кнопками для запуска внешних программ или внутренних команд меню.

Поддержка WCX, WDX и WLX плагинов от Total Commander

Протоколирование файловых операций

Реализация приложения в обычной установочной версии, а также и портативном исполнении. В целом, надо отметить, что у команды разработчиков Double Commander действительно получилось создать качественный, функциональный и удобный файловый менеджер, который способен полноценно заменить не только Total Commander, но и любой другой инструмент для работы с файлами на компьютере. Total Commander для Windows Что нового в Double Commander 0.7.7?

Улучшения в работе программы

Исправлены ошибки Скриншоты Double Commander: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 11 / 5 521 Разработчик Alexander Koblov Последнее обновление 18.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Файловые менеджеры Отзывы о программе Double Commander Аурик Хотя программа до сих пор в статусе beta-версии (0.7.7), но даже в таком виде она стала прекрасной заменой платному Total Commander и частично платному Unreal Commander. Нормально работает под Win7 (32- и 64-бит) и Win10 64-бит - ни зависаний, ни сбоев.

Насчёт жалоб samix от 18-01-2017:

1) показ скрытых файлов включается в настройках, как и в любом файл-менеджере;

2) встроенный просмотрщик файлов вообще-то есть, но примитивный; ну так поставьте в качестве внешней программы просмотра Universal Viewer - и будет вам счастье;

3) редактировать файловым менеджером теги к песням - извращение, имхо )))

1 | | Ответить samix На вкус и цвет товарищей нет.Я как попробовал Directory Opus 9 в далёком 2010,так и пользуюсь им до сих пор.Но недавно переустановил ось и решил посмотреть ,что-же новенькое появилось за последнее время и сильно разочаровался.Пробовал всякие и в частности и этот Дублькоммандер,но он не увидел скрытые файлы,не редактирует теги к песням,нет своего просмотршика файлов и т.д. а потом вообще завис когда я его попросил раскрыть все папки,короче,поставил опять старый Допус.

| | Ответить Николай Сильно разочарован. Опыт использования 1 день вин7. Дважды при попытке отмены копирования компьютер зависал. Помогла только жесткая перезагрузка.

| 4 | Ответить с нашей деревни Спасибо команде разработчиков за отличную программу.

8 | | Ответить Vladimir Double Commander 0.7.0 работает великолепно, полная замена totalcom. Есть функции, которых нет у totalcom, индикатор свободного места на диске. Бесплатный и без регистрации.

6 | | Ответить Читать все отзывы (7) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости