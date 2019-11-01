UltraCopier для Windows

UltraCopier 2.0.4.8

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Описание UltraCopier 2.0.4.8Описание   Скачать UltraCopier 2.0.4.8СКАЧАТЬ (15,13 Мб) Скриншоты UltraCopier 2.0.4.8Скриншоты (5)   Статистика UltraCopier 2.0.4.8Статистика   Отзывы о UltraCopier 2.0.4.8Отзывы (2)  
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3.11 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 3.11 из 5
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UltraCopier - инструмент, предназначенный для быстрого копирования и перемещения больших объемов данных, например видеофайлов, на несколько дисков или по локальной сети.

Это приложение по своему функционалу способно полностью заменить обычные средства копирования ОС Windows, а также имеет ряд преимуществ по сравнению с ними. Например, программа отображает скорость и время передачи данных, может устанавливаться ограничение скорости передачи для предотвращения перегрузки системы и т.д.

Кроме того, с помощью UltraCopier легко создать и в последствии обработать списки файлов для копирования и при необходимости их переименования в автоматическом режиме. Следует отметить, что приложение также может обрабатывать и устранять возникшие ошибки и дает возможность выполнить различные действия для перезаписи и восстановления данных, а также докачивать файлы данных после сбоев соединения.

Интерфейс программы прост и доступен, что позволит работать с утилитой даже не опытным в администрировании пользователям. Помимо всего, поддерживаются различные скины и доступны плагины для расширения возможностей программы.

Основные особенности программы:

  • высокая скорость копирования/перемещения файлов;
  • пауза и возобновление копирования/перемещения файлов;
  • контроль и расчет скорости копирования;
  • подробное отображение прогресса копирования;
  • редактирование списка копирования;
  • журнал ошибок;
  • сохранение и загрузка списка копирования.
Что нового в UltraCopier 2.0.4.8?
  • Улучшения в работе программе
  • Исправлены ошибки
UltraCopier
UltraCopier
UltraCopier
UltraCopier
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 7 260
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры
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Отзывы о программе UltraCopier

Silvercat про UltraCopier 1.2.3.1 [14-07-2016]

Программа не дает никакого ускорения копирования, так что смысла в ней нет.
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kuloymin про UltraCopier 1.0.1.10 [03-12-2013]

И что реально увеличивается скорость скачивания по сети?
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